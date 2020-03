Danna Paola es una de las artistas con mayor trayectoria en México, pues a sus cortos 24 años ha logrado consolidar su carrera en la música y en la actuación. Sin embargo, el éxito de la estrella azteca, no empaña la fuerte personalidad que ha demostrado en varias oportunidades, como lo hizo recientemente con su fuerte mensaje acerca del Día Internacional de la Mujer.

La intérprete de “Sodio” quiso pronunciarse a través de su cuenta personal de Instagram en medio de la importante conmemoración y dejó sorprendidos a sus seguidores. “Como una p*ta, calladita te ves más bonita, ¡ay, tenías que ser mujer!, Nos ha salido feminista, no, les he salido de la jaula”, empezó a escribir Danna Paola.

“Te vistes como una pu*a, nos dicen, pero no tienes ni idea. Si le da la regalada gana vestirse así, para sentirse guapa, preciosa, segura y poderosa; lo hace por ella, no por ti, porque aunque te joda su ropa no depende de tu po**a. Ella puede ponerse, quitarse y enseñar, mientras tú no eres capaz de ver mas allá de la piel. Ella quiere salir y ser independiente y feliz, sin más miedos. Ella puede conducir el auto que le dé la gana, cargar toneladas, jugar fútbol, emprender, correr mil kilómetros, viajar a la luna, salvar vidas, hasta ser mejor presidente para un país”, continuó.

Foto: Instagram

De esta forma, la actriz expresó lo importante que es la unión entre las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año, y alentó a todas a no quedarse calladas ante la desigualdades e injusticias. “Que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte cómo de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus ganas de quedarte dormida haciéndote pensar que es pecado despertar. Que no te entierren bajo la hierba del deber de la obediencia, que crece con el riego de quien te aprovecha y te enterrará hasta hacerte invisible. Que no alarguen tu falda hasta las rodillas los que quieren que vivas con ellas hincadas en el suelo”, acotó.

Foto: Instagram

Además, la exjueza de La Academia hizo un llamado para que paren los feminicidios que tanto azotan su país y al resto del mundo. “Ella tiene derecho a vivir y que no la maten”, exclamó. " Mujer, nunca te mueras ni que que te maten luchando ni que te mueras callando. Mujeres, también dejemos de hacernos m**rda entre nosotras, apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ganar. #SeVaCaer #NiUnaMenos #8M", finalizó la joven artista.

Foto: Composición

Por otro lado, Danna Paola expresó en una entrevista que se sumará al paro Un día sin mujeres, iniciativa llamada #UnDíaSinNosotras que busca visibilizar el peso social que tienen las féminas. "No voy a trabajar ese día, por supuesto, y apoyaré a todas las mujeres”, puntualizó.