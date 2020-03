Antonio Cartagena está nuevamente en el ojo de la tormenta. La madre de la hija del salsero le armó un fuerte escándalo en las afueras de un local nocturno. El programa de Magaly Medina presentó un avance donde se ve a la mujer gritándole al cantante en plena vía pública.

"Madre de su hija le arma tremendo escándalo al salsero Antonio Cartagena", se escucha en el speech del programa.

PUEDES VER Jean Deza es captado nuevamente en celebración nocturna con Shirley Arica [VIDEO]

“¿Tú piensas que nuestra hijita no come? Dale una moneda a tu hija, c****, sinvergüenza”, le grita la madre de la hija del salsero. El informe completo se emitirá este lunes en Magaly TV, La firme.