Absuelven a Led Zeppelin de plagio de ‘Stairway to Heaven’

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos restituyó hoy un fallo según el cual la banda británica Led Zeppelin no plagió parte del clásico tema “Stairway to Heaven” a otra banda. Un panel de 11 jueces de San Francisco ratificó un fallo de 2016 que no encontró pruebas de que la canción de 1971 de Led Zeppelin violara los derechos de autor de “Taurus”, escrita por Randy Wolfe cuando era parte de una banda de Los Ángeles llamada Spirit.

En 2018, esa decisión fue revocada por un panel de tres jueces en San Francisco, que dijo que algunas de las instrucciones dadas al jurado del tribunal de distrito habían sido “erróneas y perjudiciales”, sin aclarar que los arreglos a partir de elementos de dominio público pueden considerarse originales.

Led Zeppelin solicitó que la orden para un nuevo juicio sea reconsiderada por un tribunal más grande, cuya decisión del lunes, basada en la Ley de Derechos de Autor de 1909, vuelve a poner en vigencia el fallo original. Se estima que “Stairway to Heaven” (“Escaleras al cielo”) recaudó 3,4 millones de dólares durante un período de cinco años que se consideró en un juicio civil anterior.

El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, interpuso la demanda junto con el cantante del grupo Robert Plant y otro compañero de la banda, John Paul Jones, testificó en 2016 que la secuencia de acordes en cuestión “había existido desde siempre”.