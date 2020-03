Para la cantante Susan Ochoa, está claro: “la culpa siempre será del abusador". Aunque ante la alarmante cifra de violencia contra las mujeres y niñas, sostiene que las familias deben protegerse. “Puede ser el primo, el tío, no confío en nadie. Es hora que levantemos nuestra voz, que nos cuidemos todas. Lo peor que puedes hacer es filmar y no hacer nada”, añadió la ganadora de Viña del Mar durante el anuncio de su concierto de mañana por el Día de la Mujer (con Eva Ayllón y Myriam Hernández, quien cierra el show). "Cuando las autoridades se hacen presentes y el agresor ve que hay gente que está apoyando a la víctima, el agresor retrocede”.

-El ministerio está haciendo campañas, una de ellas es para reconocer las primeras señales de violencia. ¿Cuáles consideras que son?

-Yo, por ejemplo, no volvería a permitir que me menosprecien. Que no te permitan ponerte la ropa que tú quieres o que me estén controlando el tiempo.

-El acoso parece normalizado dentro de la pareja.

-Sí, pero estamos ´locas’ todas si llegamos a creer eso. Eso no es protección ni nada, esa persona lo único que quiere es tenerte vigilada en cualquier momento.

-Recuerdo que en la conferencia de prensa previa a tu viaje a Viña del Mar, nos dijiste que el tema ‘Ya no más’ lo cantabas también porque eres una sobreviviente de la violencia. ¿De qué se trató?

-Fue violencia física y psicológica también de parte de mi pareja. Lo denuncié, pero no me hicieron caso. Como no me hacían caso, me escapé (de su natal Pátapo), busqué una solución. Me refugié por aquí, por Lima. ¡Qué no habré pasado! Pero no olvidé rogarle a Dios nunca, creo que me ha librado de muchas cosas.

“Espero cantar con Myriam Hernández, le tomo la palabra”

Susan Ochoa conoció a la cantante chilena este jueves en su reunión con la prensa en un hotel de San Isidro. “Le tengo mucho cariño y respeto. La conocí recién, pero había escuchado de ella y había visto sus videos en YouTube porque no estuve cuando ella participó en Viña, pero le fue increíble con un público superdifícil. Es una tremenda artista”, nos dijo Hernández en una entrevista. La chiclayana posaba para las fotos y recordaba que ella había concursado-hasta hace poco- cantando canciones de la chilena. “Sigo cumpliendo mis sueños”, dijo evidentemente emocionada.

-Nos dicen que por falta de tiempo para los ensayos, no cantarán juntas mañana. ¿Hay la intención de hacer algo más adelante?

-Ella me ha dicho que sí. Me dijo: “Qué bonito sería”. Así que ya tengo la palabra, le tomo la palabra (sonríe).

-Ambas han dicho que van contra la corriente al cantar baladas.

-Es que es muy difícil la carrera, la de alguien que se dedica a las baladas. La verdad es que sí voy contra la corriente, porque hoy es la música urbana, hasta salsa urbana sacan. Pero yo voy donde me lleve el corazón.

-Salvo que se trate de un reality, digamos, ‘El artista del año’..

(Ríe) Bueno, salvo que sea en un reality y que me digan que lo tengo que hacer, hay que seguir nomas. Como todos lo hacen, hay que hacerlo (lanza una carcajada).

-Por cierto, ya pasado el trago amargo, ¿volverías a El artista del año u otro similar para promocionar, quizá un disco?

-Es verdad... Muchas veces lo hacemos porque necesitamos realmente de la pantalla. Otros pueden decir: ¡Nooo, no necesito la pantalla! Pero sí se necesita para seguir, más que por estar en un reality, aunque quizá sí me guste el formato. ¿Jurado? Bueno sí, si se da la oportunidad, pero tampoco es que me quite el sueño. A mí me quita el sueño seguir en mi carrera. Permanecer.

-¿Hablaron Gisela Valcárcel y tú luego de tu renuncia?

-No. La verdad que todo bien con ella. Ojalá haya un día la oportunidad de que me conozca y yo también conocerla un poco más. Solamente hemos hablado cuando estuve en el programa, no es que yo la conozca mucho ni que ella me conozca mucho.

-A raíz de lo que pasó, hablamos en ese entonces con actores que fueron al reality, coincidieron en que era una plataforma para mostrar su trabajo.

-Y para mí también fue una plataforma. Gisela tiene muchos años en televisión, entonces, quería conocerla y la verdad le había escrito antes (ríe). Quería estar en contacto con otro público que quizá no me seguía. Eso fue lo que me llevó a estar ahí. Creo que el tiempo que estuve me sirvió también.

-Por su lado, Pelo D’ Ambrosio (coautor de ‘Ya no más’) dijo que no debiste ingresar a un reality porque acababas de ganar Viña del Mar. ¿Quizá pensaron que podías apostar más por el mercado internacional?

-Sí, pero no es así de fácil. Agradezco los buenos deseos de Pelo, y yo quisiera verme mañana cantando con Myriam Hernández, pero no es así. Yo soy una artista independiente. Mi sueño sigue estando en pie: hacerme un nombre internacional.

-¿Qué rescatas del episodio mediático? Tus fans se volcaron a las redes sociales de forma apasionada, más que eso algunos. Para otros, te expusiste.

-Yo gracias a Dios tengo un club de fans, gente que me sigue y que son bien intensos, pero que me aman, me quieren. Algo deben percibir de mí, no sé, quizá que les hablo sinceramente, de corazón y que no soy hipócrita. Cuando uno es fingida, ahora sonríes y más tarde se te cae la careta, porque así es tu genio, porque así eres. Pero lo mío no es así.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

-Ahora estoy grabando para mi segundo disco, independiente total y guerrera, como toda peruana, como toda mujer. Las canciones las hago con el Viejo Rodríguez, pero la maestra (Eva Ayllón) siempre me dirige y yo agradezco su tiempo y su cariño. Estoy siguiendo sus consejos, a mí me gusta escuchar a gente que tiene experiencia y siempre es bueno aprender. Yo recién estoy en el camino, empezando.