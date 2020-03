Rodrigo González le responde a Tilsa Lozano por mensaje en el Día de la Mujer

Tilsa Lozano aprovechó el Día Internacional de la Mujer para enviar un mensaje de reflexión a través de Instagram en contra del maltrato psicológico, la agresión verbal y el bullying.

Esto, luego de que la modelo denunciara a Rodrigo González por los mismos motivos que señala en su publicación. Por ello, todo indicaría ser una indirecta para el exconductor de televisión, quien no dudó en responder en la mencionada red social.

“Gordas, flacas, chatitas, altas, rubias, morenas, todas somos hermosas y tenemos los mismos derechos. No al maltrato psicológico, no a la discriminación, no a la agresión física o verbal, no al bullying, no al acoso. Es momento de decir basta y amarnos entre todas”, escribió la exmodelo en Instagram.

Tilsa Lozano aprovechó el Día Internacional de la Mujer para enviar un mensaje de reflexión. Foto: Instagram

El popular ‘Peluchín’ le recordó a Tilsa Lozano el escándalo amoroso que protagonizó con el futbolista Juan Manuel Vargas, donde salió perjudicada su esposa Blanca Rodríguez y su familia.

Como se recuerda, la exmodelo reveló haber sido la amante de el ‘Loco’ Vargas durante varios años, cuando él estaba casado y ya tenía hijos.

“El chiste se cuenta solo”, arremetió Rodrigo González junto a la imagen de la madre de los hijos del futbolista.

El popular ‘Peluchín’ le recordó a Tilsa Lozano el escándalo amoroso con la esposa de Juan Manuel Vargas. Captura: Instagram

Por otro lado, Tilsa Lozano hizo un mea culpa por haber tenido actitudes machistas. “Hoy pido perdón si alguna vez fui más machista que los ‘machos’. Así es el cambio, empieza de adentro para afuera. El cambio empieza en casa, el cambio empieza en nuestros corazones”, concluyó el mensaje.