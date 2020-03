Desde hace varios años se viene comentando sobre una rencilla entre el rey Juan Carlos, esposo de la reina Sofía, y la empresaria alemana Corinna Larsen, con quien mantuvo, según varios medios, una relación extramatrimonial que terminó muy mal.

Una fuente señaló a Eldiario.es que la mujer de 56 años demandará al monarca por estar detrás de una campaña de acoso y amenazas desde el 2012, año en que salió a la luz el romance durante un viaje que realizaron juntos a Botsuana.

Según relata Infobae, todo empezó cuando el rey Juan Carlos tuvo un accidente en el país africano. Después de dicho incidente, Corina Larsen señaló que una empresa de seguridad permaneció en su casa y en su oficina de Mónaco con la finalidad de salvaguardar su integridad.

No obstante, el objetivo de este operativo habría sido vigilar a Larsen de que no divulgue el romance y secretos que le confió el hombre de la realeza española.

Ante esto, la empresaria presentará una denuncia en el Reino Unido contra al exdirector de los servicios secretos españoles (CNI), Félix Sanz Roldán.

El CNI, según los documentos, le amenazó de muerte cuando se encontraba en un hotel de Londres.

El medio Periodista Digital señaló que las amenazas contra la examante del monarca se deberían a que ella tendría en su poder material audiovisual de su relación con Juan Carlos. Fotografías, vídeos y otros documentos muy comprometidos que pondrían en el ojo de la tormenta a la realeza española. “Incluso podría catalogarse como de contenido sexual”, indicó el portal.

Además, Corinna Larsen tendría pruebas de lo que realmente piensa el rey sobre asuntos del estado, relación con la reina Sofía, detalles de sus problemas con el rey Felipe y la reina Letizia.

“Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”, declaró Larsen. "Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba”, manifestó la empresaria.

¿La reina Sofía respalda al rey Juan Carlos?

El rey Juan Carlos no solo afrontaría una grave denuncia contra su examante. El monarca viene siendo investigado en Suiza por un presunto donativo millonario a Corinna Larsen, que según ella se trató de un regalo.

Ante esto, la reina Sofía hizo algo que muchos han tomando como una muestra de apoyo a Juan Carlos. La monarca lució, después de mucho tiempo, su anillo de compromiso.