La actriz Rebeca Escribens reveló el motivo por el cual no se ha unido a los nuevos retos de Tik Tok a diferencia de sus compañeros que no dejan de publicar sus recientes videos.

La presentadora de América Espectáculos aseguró que esta red social que se ha puesto de moda en el ciberespacio no le hace mucha gracia, ya que prefiere seguir generando contenido para su cuenta de Instagram.

En una reciente entrevista con el programa de espectáculos Estás en todas, la carismática conductora explicó los motivos que tiene para no tener una cuenta en Tik Tok, pero primero se animó a realizar un pequeño video.

Rebeca Escribens es entrevistada por el programa Estás en todas

En el material audiovisual se observa a la actriz y al reportero del programa de espectáculos realizar un pequeño reto; se ve cómo la presentadora baila una famosa canción que está de moda en la mencionada red.

Rebeca Escribens no desea crearse cuenta en Tik Tok

Después de realizar esta coreografía, Rebeca Escribens se animó a hablar sobre la creación de una nueva cuenta. “La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente”, exclamó la figura de televisión.

Aseguró también que ya cuenta con muchas redes sociales como para crearse una nueva. “Es como tener un décimo quinto WhatsApp grupal". “¿Otra cuenta más?”, acotó la conductora de América Espectáculos.

Asimismo, dejó en claro ante las cámaras del programa de Sheyla Rojas que no tiene pensado unirse a la fiebre de los video en Tik Tok.

“¡No, mi amor!”, sentenció Rebeca Escribens ante la insistencia del reportero de Estas en todas. Recordemos que algunas figuras del medio ya cuentan con esta red, tal es el caso de Rosángela Espinoza, Jazmín Pinedo entre otros personajes.