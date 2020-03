Natalie Vértiz contó en una entrevista a Estás en todas qué es lo que hacía antes de participar en el certamen de belleza donde se coronó como Miss Perú en el año 2011.

Lo que sorprendió a todos fue cuando la exreina de belleza confesó que por temor al fracaso no había considerado participar en un concurso de ese tipo.

“Eso fue para mí como una demostración de que todo lo que me proponía, lo podía lograr porque, como te digo, a veces nuestros miedo nos gana, nuestras frustraciones nos impiden hacer algo que queremos hacer y no lo hacemos”, mencionó.

Además, la esposa de Yaco Eskenazi reveló que antes de obtener el título de Miss Perú, ella vivía en Estados Unidos y trabajaba en un restaurante. Contó también que su hermana mayor, fue la responsable de su participación en el concurso.

“Yo me acuerdo que estaba trabajando en un restaurante en los Estados unidos y mi hermana mayor me dijo que por qué no concursaba en el Miss Perú, y que me iría increíble, que de hecho ganaba, yo no creía en mí, pero bastó que ella me diga eso para que yo diga, tienes razón”, contó.

Asimismo, detalló cómo fue la emoción que sintió cuando se coronó en el 2011.

“Me vine a Perú, participé, fueron cuatro meses de preparación, era un mundo nuevo para mí y decidí hacerlo. Cuando dijeron mi nombre, en verdad no lo podía creer. Fue espectacular”, recordó Natalie Vértiz para las cámaras de Estás en todas.