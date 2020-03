Melissa Loza compartió una foto con sus seguidores, a través de sus redes sociales, en donde muestra cómo luce su cuerpo luego de cumplir un mes de haber dado a luz a Erika, su segunda hija.

Con esta publicación, la ex chica reality contó su secreto en Instagram para lograr una figura esbelta tras el embarazo.

“¡Hola hermosas! Les cuento que el 29 cumplí un mes de la llegada de mi bebé (Erikita) y muchas me escriben para saber que hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo, para volver al cuerpo de antes a mi me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable faja desde el día 02 de dar a luz", se lee en el inicio de la instantánea.

La exguerrera continuó explicando porqué es importante el uso de dicha prenda luego de dar a luz.

“Yo uso (faja) porque me mantiene fresca en este verano de locos y sobre todo me ayuda a recuperar mi figura ya que el útero demora en regresar a su lugar, es súper cómoda, te da la seguridad que necesitas en el post parto, sobre todo si dan a luz por cesárea, cumple muy bien su función. cuéntenme que otros métodos usan mamis, las leo”, finaliza.

Tras ello, los comentarios de sus seguidoras no se hicieron esperar. “Felicidades Melissa, una consulta, ¿te lo quitas al dormir?, ¿cómo lavas esa faja?”, “Felicitaciones Melissa, yo también usé la misma faja y súper bien”, fueron algunos de los mensajes en el post de Melissa Loza.