Luego de que el exchico reality Fabio Agostini afirmara que la intérprete de Los Vilchez, Mayra Goñi,se inspiró en él para crear su nuevo tema “Víctima”, la cantante se refirió al asunto de una contundente manera.

“Le deseo lo mejor, me alegro servirle de inspiración, seguro todavía no me supera. Siempre usó la relación para sacar sus temas musicales”, reveló el modelo.

Mayra Goñi conocida actriz que ha participado en series nacionales

Además, agregó que no desea comentar sobre la artista ya que no es un tema que tenga importancia en su vida.

"Yo no voy a hablar de ella, pobrecita, para mí es un cero a la izquierda. Yo ya no quiero hablar de ella, no me interesa”, mencionó Fabio.

Al respecto, Mayra Goñi declaró que las letras de sus canciones no están inspiradas en el modelo.

Fabio Agostini

"Yo digo, ¿cuándo van a parar? Ya pasó un año y ya es momento de parar, quiero hacer respetar a mi actual pareja”, acotó Mayra.

Además, aprovechó las cámaras para mandarle un directo mensaje a Fabio Agostini.

“Fabio, creo que es momento de parar, ya pasó un año. Así como tú dices que te siguen preguntando por mí, simplemente evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse y puedan generar polémica”, reveló Mayra.

Además, la actriz también aprovechó para hablar sobre cómo afecta en su actual relación que la sigan involucrando con Fabio

“No le deseo ni el bien ni el mal, simplemente no quiero saber de él, sobre todo porque tengo una relación ahora y es incómodo para mi pareja que me estén preguntando delante de él por Fabio", comentó Mayra.