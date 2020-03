El Día Internacional de la Mujer está siendo conmemorado por varias figuras del espectáculo peruano. La conductora de televisión Magaly Medina decidió enviar un mensaje de reflexión a sus seguidoras en Facebook e Instagram.

Junto a la frase, la presentadora de Magaly TV, la firme publicó una foto donde luce un largo vestido con aberturas que dejan al descubierto sus piernas.

“Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Siéntete orgullosa porque sólo tú sabes lo que te costó llegar hasta acá. Disfruten su domingo”, escribió la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina Foto: Instagram

La publicación ha alcanzado más de 8000 reacciones en las redes sociales en menos de un hora. Por su parte, los seguidores de la periodista de ATV respondieron con emotivos de mensajes en el post.

"¡Feliz día de la mujer, Magaly!!, “Linda, Magaly, todas las bendiciones del mundo para ti”, “¡Recontra regia, Maga! Así es, cada una solo sabe lo que le cuesta conseguir sus logros”, “Feliz día, guerrera de guerreras”, escribieron varias cibernautas.

Magaly Medina y su mensaje por el Día de la Mujer. Captura: Instagram

Sin embargo, así como hubo comentarios positivos, no faltaron las críticas a la conductora de televisión por sus ácidos comentarios a las mujeres de la farándula. “La primera que ofende mujeres por esa razón. No me disculpo por decir lo que pienso”, “Una Mujer Poderosa, nunca hace violencia contra las mujeres mismas”, fueron algunos de los mensajes de sus detractores.

Por otro lado, Rodrigo González, amigo de Magaly Medina, también saludó a sus seguidoras con la imagen de él junto a su madre.