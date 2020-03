Una fuente muy cercana al Canal RCN dijo que Luis Fernanda W estaría esperando a su primogénito con el famoso cantante Pipe Bueno y que ya tendría seis semanas de embarazo.

El programa La Movida publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la pareja y una descripción con interrogantes sobre el presunto estado de la youtuber.

Captura Instagram

“¿Embarazo a la vista? Tras los rumores que se han desatado en redes del supuesto embarazo de Luisa Fernanda, La Movida está investigando y una fuente muy cercana a ella y a su novio Pipe Bueno, nos asegura que tiene 6 semanas", se lee en la publicación de Instagram.

Sin embargo, en el mismo post agregan que "de parte del equipo de management de Luisa, aseguraron que dicha información es falsa”.

A pesar de que el equipo de la reconocida youtuber negó los hechos, este tema ha generado controversia entre los seguidores de la pareja, quienes tienen opiniones divididas.

La especulación del embarazo inició cuando una mujer, quien hasta el momento se desconoce su identidad, subió un video en Instagram.

“No soy yo quien es la víctima del chisme, no soy amiga de esa persona que sé que me va a odiar, no la conozco, pero tengo el chisme y yo creo que nadie más sabe, muy poquitas personas entonces creo que tengo que contarlo porque de eso viven esas personas, del chisme”, empezó el mensaje.

''Adivinen quién esta embarazada ¿Quién esta embarazada? Luisa Fernanda W, señores. Imagínense de quién, saquen las cuentas a ver de quien esta embarazada. Yo no puedo creerlo definitivamente, cada quien toma las decisiones en su vida y eso no se puede planear", culminó.

Es menester resaltar que ni el cantante ni la influencer se han pronunciado al respecto. Como se sabe, ambos artistas confirmaron su relación hace aproximadamente cuatro meses.