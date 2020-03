Kris Jenner sobre sus hijas: “Estoy rodeada de mujeres inteligentes”

¡La matriarca se pronuncia! Kris Jenner es la mente maestra del éxito que tienen sus hijas, el famoso clan Kardashian-Jenner.

La empresaria de 64 años es la representante de cada una de sus engreídas. Desde que se lanzó el reality Keeping Up with the Kardashians, la experimentada mujer de los negocios no ha dejado pasar por alto la exposición de su familia para crear una fortuna.

El clan Kardashian-Jenner y la pequeña North.

Kris Jenner empezó por Kim Kardashian, quien ahora es una de las mujeres más influyentes del mundo. De igual manera lo hizo con Kourtney y Khloé. No obstante, con Rob, su único hijo hombre, no tuvo tanto éxito.

En cuanto a las menores, Kendall y Kylie Jenner, la primera es una reconocida modelo y la segunda es billonaria.

Ante esto y aprovechando la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Kris Jenner, quien estuvo casada con el abogado Rob Kardashian, se ha inflado el pecho de orgullo con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Kim Kardashian y Kris Jenner.

La empresaria felicitó a sus hijas por las labores que vienen desarrollando tanto como madres y profesionales.

“¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Estoy más que bendecida de estar rodeada de tantas mujeres increíbles. Mis chicas son mi todo, y no podría estar más orgullosa de las mujeres en las que se han convertido ... ¡madres inteligentes, fuertes y sorprendentes para mis nietos, mujeres trabajadoras que inspiran a muchas, incluso a mí, todos los días!”, señaló.

Kris Jenner y su publicación en Instagram.

Asimismo, Kris no se olvidó de sus nietos, a quienes adora con todo el corazón.

“Me da mucha alegría ver crecer a mis nietos, ¡y no puedo esperar a ver todo lo que lograrán sabiendo que nada es imposible con pasión y dedicación! Para todas las mujeres y niñas que leen esto, ¡hoy celebremos! ¡Celebra quién eres hoy y en quién te convertirás mañana!”, finalizó.

Kris Jenner revela quién es su hija favorita

En 2012, Kris Jenner reveló a través de Twitter que su hija preferida es Kim Kardashian. Con un escueto mensaje, la empresaria lo aclaró para dejar las especulaciones.