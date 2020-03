Katy Perry confesó ante miles de fanáticos australianos que quiere que su primogénita tenga sexo femenino. Esta revelación llega poco después que la cantante indicara a través de sus redes sociales que se convertirá en madre por primera vez, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

La cantante difundió, los primeros días de marzo, un teaser en el que se le puede observar sosteniendo su vientre de una manera muy sospechosa. El clip generó rumores entre sus fanáticos y pocas horas después, la misma artista afirmó encontrarse en la dulce espera a través de su cuenta de Instagram.

Katty Perry se encontraba haciendo un video en vivo en la plataforma social, con motivo de promocionar su nuevo video musical “Never worn white”. De un momento mostró su abdomen y puso al descubierto su avanzado embarazo.

A pesar de encontrarse en un periodo de gestación, la intérprete de “The one that got away” no descuida su carrera. Este domingo 8 de febrero se presentó en la final de la Copa del Mundo de Cricket, evento que se celebró en Australia.

Durante el show, la artista americana se dirigió a la audiencia y expresó la preferencia que tiene respecto al sexo de su futuro hijo.

“Espero que sea una niña”, indicó mientras sus fanáticos gritaban de emoción ante esta confesión.

Orlando Bloom se muestra muy feliz por embarazo de Katy Perry

El actor, quien le propuso matrimonio a la intérprete en el 2019, compartió una tierna fotografía de su futura esposa.

Katy Perry, Orlando Bloom, embarazo, Instagram

“Mis bebés florecen", fue el mensaje que se puede leer junto a la imagen. A pesar que Orlando Bloom no suele compartir su vida privada a través de redes sociales, tuvo el detalle de demostrar su amor a Katy Perry con sus millones de seguidores.