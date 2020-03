El ‘exguerrero’ Diego Chávarri viene recibiendo diversos comentarios en cuenta de Instagram, después de publicar una fotografía mostrando cómo celebra su cumpleaños.

El exintegrante de Esto es guerra compartió con sus seguidores una instantánea, donde se deja ver en las paradisíacas playas de México y algunos centros nocturnos del mencionado país.

PUEDES VER Diego Chávarri publica sugerente foto en su cama y fans enloquecen [FOTOS]

En dicha fotografía se aprecia a la expareja de Melissa Klug muy sonriente con una gorra blanca y short en color celeste mostrando su anatomía. Dicha imagen ya cuenta con 12,609 ‘Me gusta’ a las pocas de haber sido publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Diego Chávarri se luce en playas de México

Antes este nuevo post su excompañero del famoso reality, el competidor Hugo García no tardó en comentar su instantánea. “Se notan ajajjajaj ¡Feliz cumpleaños maldito!”, se lee en su red social.

Diego Chávarri recibe saludo se su amigo Hugo García

El popular ‘Diablito’ viajó hace unos días a Cancún y mediante sus historias de Instagram muestra las fiestas a las cuales asiste junto a sus amigos demostrando lo bien que disfruta sus días en dicho país.

Cabe recordar desde que que el futbolista se presentó en el programa El valor de la verdad y habló sobre la amanecida que tuvo con Pamela Franco, no se ha vuelto a relacionar en escándalos manteniéndose en perfil bajo.

“En ese momento estaba sola. Yo iba a salir, a las 11:30 me volvió a llamar, a las 12 otra vez. Ella estaba con una amiga y yo dije, aquí están en pareja. Pasaron cinco minutos, me preguntó dónde estaba, y me dijo ‘ahí voy’, y se pasó al grupo donde estaba con mis amigos y se quedó tomando”, reveló el famoso ‘Diablito’ semanas atrás.