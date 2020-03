En el Día Internacional de la Mujer se conmemora la lucha de todas las féminas para lograr la igual de derechos. En este día tan especial, algunos personajes de la farándula no fueron ajenos a esta fecha y compartieron emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

Rodrigo González fiel a su estilo no demoró en enviar un saludo, por medio de su cuenta de Instagram, a todas sus ‘rodriguistas’ y en especial a su madre.

Publicación de Rodrigo González Foto: captura

“A través de la mujer más importante de mi vida y la que más amo en este mundo, les deseo un feliz Día Internacional de la Mujer a todas ustedes, mis adoradas, por un mundo donde podamos celebrar la igualdad”, se lee en la publicación del popular ‘Peluchín’.

Tilsa Lozano tampoco dejó pasar la oportunidad para dejar un mensaje, en sus redes sociales, para saludar a todas las mujeres en su día y pedir un alto hacia el maltrato psicológico.

“Feliz día a cada una de nosotras. Mujer, ámate, valórate, disfrútate como hija, como amiga, como madre y como la mujer que eres. Somos poderosas, somos fuertes, somos extraordinarias. Está en nuestras manos criar niños que se vuelvan hombres de bien y a niñas independientes, que hagan valer sus derechos y que sepan que no somos un envase”, comienza su mensaje.

Publicación de Tilsa Lozano Foto: captura

“Gordas, flacas, chatitas, altas, rubias, morenas, todas somos hermosas y tenemos los mismos derechos. No al maltrato psicológico, no a la discriminación, no a la agresión física o verbal, no al bullying, no al acoso. Es momento de decir basta y amarnos entre todas”, finalizó ‘Tili’

Publicación de Magaly Medina Foto: captura

Asimismo, Magaly Medina también envió un reflexivo mensaje a todas las mujeres a través de su Instagram. “Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Siéntete orgullosa porque sólo tú sabes lo que te costó llegar hasta acá. Disfruten su domingo”, se lee en la publicación de la periodista.