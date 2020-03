Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y se conmemora un año más de la lucha que tuvieron que enfrentar miles de féminas para que sus derechos logren ser reconocidos.

Con motivo a esta fecha tan especial, algunas actrices del elenco de la nueva serie Dos hermanas dedicaron unas palabras a todas las mujeres peruanas que día a día luchan para salir adelante y así lograr la igualdad en la sociedad.

“Siempre fuertes (las mujeres) mantengámonos fuertes, unidas somos más. Yo creo que si todas nos unimos y somos una sola voz, podemos ser escuchadas”, mencionó Melissa Paredes.

Asimismo, Mayella Lloclla resaltó la unión que se está logrando entre las mujeres. "Hay que unirnos más y lo estamos logrando. Cada vez más, las mujeres nos estamos uniendo, nos estamos juntando y nos estamos apoyando”, aseguró.

Mayella Lloclla y Melissa Paredes Foto: captura

Michelle Alexander reflexionó acerca de la situación de la mujer en el Perú y recalcó lo difícil que es enfrentar la sociedad en estos tiempos.

Michelle Alexander Foto: captura

“Ser mujer en el Perú es muy duro. Es muy duro porque por un lado somos mujeres que luchamos desde nuestra trinchera de amas de casa, sacando adelante a los hijos, sacando adelante al hogar, no necesariamente con un marido al costado, sino solas también. Y, por otro lado, las mujeres profesionales que hemos estado también solas y salimos adelante. Somos absolutamente vulnerables ante una sociedad que pareciera una sociedad del siglo pasado, inclusive antepasado; tan vulnerables, tan indefensas ante toda la violencia que se vive”, comentó la productora.

Pierina Carcelén Foto: captura

Por otro lado, Pierina Carcelén mencionó que si bien estamos pidiendo una igualdad de género, es importante mantener la esencia que caracteriza a toda mujer.

“Hablamos del empoderamiento femenino, pero lo que me cuestiono un poquito es no perder la femineidad. Todos tenemos los mismos derechos, pero es bonito mantener también la esencia, mantener las cualidades que nos imponen desde lo femenino también, esa fuerza que es distinta a la masculina, no menos importante absolutamente, pero con mucha ternura debemos abrazar nuestra femineidad”, dijo Pierina Carcelén.