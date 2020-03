Demi Lovato, Zac Efron y Sharon Stone tienen algo en común: el usar aplicaciones de citas.

Las celebridades han contado a diversos medios de comunicación el motivo que los mueve a descargarse estas apps a sus celulares, así como la sorpresa que se llevan porque la gente con la que hacen ‘match’ creen que sus perfiles son falsos.

La cantante Demi Lovato confesó en su documental Simply Complicated que está “abierta a la conexión humana”. Es por ello que ella es usuaria de Raya, famosa y exclusiva red social para personas influyentes y celebridades, también llamada “el Tinder de los ricos y famosos”.

Demi Lovato. Foto: AFP

La intérprete de “Heart attack” destacó sus preferencias al hacer ‘match’. “Así que sea a través de un hombre o una mujer, no importa para mí. Estoy en la app de citas tanto con chicos como con chicas", señaló.

Cabe resaltar que no cualquier persona puede entrar a Raya. Es necesaria la recomendación de un usuario activo en la aplicación y la aprobación de un comité secreto que investiga a los que postulan.

En el caso del actor Zac Efron, es Tinder su aplicación principal para conseguir citas, aunque también ha instalado otras similares, pero el resultado no fue el que esperaba.

Zac Efron. Foto: composición

“Sorprendentemente, cuando me inscribí en Tinder, ¡nadie me eligió! Pensaban que (mi perfil) era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo”, reveló el actor recordado por su papel en la película High School Musical.

Por lo que Efron no se muestra optimista en encontrar pronto a ese “alguien” especial. "Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita. Encontrar una chica que de verdad pueda ver en mí a la persona y no al personaje llevará tiempo, así como lograr que pueda confiar en que la relación es viable”, indicó.

La actriz de Bajos instintos, Sharon Stone, prefiere usar Bumble, una aplicación lanzada en 2014 con la característica principal de que son las mujeres quienes dan el primer paso al buscar la conversación.

“Busco a alguien que quiera tener una relación amorosa y empática. Me la estoy pasando bien. He conocido a un par de personas encantadoras y he hecho un par de amigos”, reveló Stone.

Sharon Stone. Foto: difusión

Sin embargo, en diciembre pasado, la actriz de 61 años comentó en Twitter que su cuenta de Bumble habría sido bloqueada. Los usuarios creyeron que era un perfil falso.

Por ello, hasta la misma aplicación se pronunció al reestablecer su cuenta. “Siendo el ícono que ella es, podemos entender por qué muchos de nuestros usuarios sentían que era demasiado bueno para ser verdad una vez que se dieron cuenta de que su perfil no tenía una foto de verificación”, indicaron.

Sharon Stone. Foto: difusión

Stone considera a ese bloqueo como respuesta de los hombres que rechazó. “Creo que dije no a un par de personas. A algunos no les gusta escuchar: ‘No, no quiero salir contigo'”, consideró.