El coronavirus ha llegado al Perú y ya se han reportado 6 casos. Las autoridades han tomado las medidas necesarias, pero algunas personas están lucrando haciendo eco de la necesidad de productos para higiene; situación que ha sido condenada por Tula Rodríguez.

En declaraciones al diario El Popular, Tula Rodríguez pidió a estas personas que tengan más empatía con la necesidad de la gente y no se aprovechen del pánico para lucrar de manera poco honesta.

“Lo que está pasando es un descontrol. He ido a comprar mi caja de mascarillas para mi esposo que necesita cuidados especiales, y no hay. Y donde las están vendiendo se están pasando de vivos. Yo pagaba por una caja de mascarillas 20 soles, ahora me han pedido hasta 80 soles”, confesó indignada Tula Rodríguez.

Tras mostrar molestia por el cobro excesivo de productos de higiene, Tula Rodríguez hizo un llamado a la población para que no entre en pánico y mantenga la calma ante el coronavirus, que ya ha presentado los primeros casos en nuestro país.

“Le pido a las personas que mantengan la calma. Hay enfermos oncológicos (cáncer) o con otras enfermedades que requieren de las mascarillas porque está bajos en defensas. Seamos conscientes”.

Tula Rodríguez también reveló que muchas personas se han contactado con ella para comentarle que no han encontrado medicamentos para sus familiares con enfermedades graves, los cuales ahora urgen de las mascarillas.

“Hay mucha gente que me ha escrito contándome su drama. Personas con cáncer, que de verdad necesitan de esas benditas mascarillas. Un poco más de sensibilidad”, sentenció la conductora de En boca de todos.