Belinda y Diego Boneta se reencuentran y fans quieren que sean pareja

Belinda está actuando en el musical “Hoy no me puedo levantar”. En una de sus funciones, recibió la visita de Diego Boneta, quien no dudó en abrazar a la también actriz, así como brindarle su apoyo y llenar de halagos su trabajo.

En su cuenta de Instagram, la recordada intérprete de “Sapito” publicó la foto con el actor que interpreta al ‘Sol de México’ en “Luis Miguel, la serie”.

“Gracias por venir a verme, Diego”, se lee en el post de Belinda con un emoji de corazón.

La cantante, quien recientemente se presentó en los Spotify Awards 2020 con un atuendo que acaparó titulares, pone sus manos en los hombros del actor, mientras él la rodea a la altura de la cintura para sonreír frente a la cámara.

Los comentarios de sus seguidores resaltaban la amistad de los famosos mexicanos e, incluso, piden que sean pareja. “Hacen bonita pareja”, “¿por qué no son novios?”, “cásense por favor” “¡aquí hay algo mas que una amistad!”, se puede leer.

Asimismo, en una historia de la intérprete de “Bella traición”, Boneta aparece nuevamente abrazando a la cantante mientras destaca su trabajo y llama a sus fans a ver la puesta en escena.

“La obra está impresionante, es el mejor elenco que he visto, con Beli de la mejor ‘María’. Tienen que venir a verlo y por favor échenle porras a este elenco increíble”, señaló el exactor de Televisa.

Cabe señalar que Belinda se encuentra soltera, tras terminar una larga relación con el ilusionista Criss Angel. Por su parte, a Diego Boneta se le vincula con la modelo Mayté Rodriguez, con quien se le ha visto en diversos eventos tomados de la mano.