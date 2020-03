La primera actriz mexicana Angélica Aragón alista su retorno a Lima para el estreno de la comedia peruana No me digas solterona 2, donde interpreta a la madre de la protagonista (Patricia Barreto). De reconocida trayectoria, inteligente, activista y defensora de los derechos de la mujer, la intérprete conversó con La República sobre los altos índices de violencia y dio su particular punto de vista.

El 6 de abril se estrena No me digas solterona 2. ¿Qué nos puedes decir de esta secuela?

He visto una gran madurez de Ani Alva (la directora) y su hermana Sandra, en este proceso. Me parece interesante cómo van analizando las distintas etapas por las que van pasando todos nuestros personajes en el transcurrir del tiempo. Inicialmente, el tema de la cinta era: ‘me caso o no me caso, luego el matrimonio, pero hay muchos temas más que dan para una tercera parte.

¿Qué tan importante es que una mujer dirija una película donde el tema es eminentemente femenino?

Es muy importante. El 86% de nuestras historias, como mujeres en el cine y la TV del mundo, se cuentan a través de la firma de un hombre, entonces, es valiosísimo que estas dos mujeres escriban de temas femeninos porque hablan de necesidades reales, auténticas y no creadas. Y allí está la respuesta del público que recibe bien la historia.

La mujer cada vez está asumiendo cargos importantes en todos los tópicos, sin embargo, los índices de violencia y feminicidios aumentan en el mundo.

Sí y es terrible. En mi país son más de 1.200 casos de violencia contra la mujer al año, por eso es importante que se realicen películas como las que hacen Ani y Sandra. En 2017, en Perú, se hizo un estudio que arrojó que el 50% de la población peruana pensaba que el hombre tenía absoluto derecho sobre su mujer. Aquí en México, acabo de estar en la celebración de los 50 años de una boda católica y el cura decía que la mujer ‘le debe obediencia a su esposo’, nunca dijo que él estaba para obedecerla a ella. Entonces, es muy importante que estos temas se discutan.

¿Por qué crees que los casos de maltrato contra la mujer son cada vez en mayor número y más violentos?

Como mujeres llevamos muchas generaciones construyendo una nueva manera de ser mujeres en todos los tópicos, pero como los varones no han hecho ese trabajo a lo largo de estos años, están en un rezago muy notorio en relación con nosotras. Entonces, como no han construido su nueva manera de ser hombres, ya no caben en esta nueva estructura social y no saben qué hacer. Así que su respuesta es agresiva, violenta, no es inteligente, es una revancha: “Me están quitando mi lugar, entonces respondo a golpes”. Allí hay una situación que deben revisar los varones, porque creyeron que la lucha de la mujer era algo pasajero. Ellos tienen que hacer ese trabajo y les queda poco tiempo.

¿Por qué lo dices?

Un estudio en EEUU sobre el nivel de aprovechamiento de los varones en relación con las niñas ha arrojado que las niñas están en mucho mayor nivel y que hay una tendencia a que los índices se eleven, lo que significaría que en 40 años no habría varón que tenga suficiente preparación para entrar a la universidad. Se están quedando sentados en sus laureles y no construyen la nueva masculinidad.

Sin embargo, sigue la disparidad de género en relación con las mujeres en todos los tópicos, como oportunidad de trabajo y sueldos, por ejemplo...

Han dicho que ni en 80 años conseguiremos aún esa paridad porque no hay voluntad del varón de integrar a la mujer, en igual circunstancia, en la sociedad. Estamos tratando de encontrar un equilibrio y eso toma un proceso de aprendizaje. Precisamente, el cine es un reflejo de nuestra sociedad para podernos analizar con cierta distancia y la apertura con el tratamiento de temas. Eso es constructivo y positivo.

¿Eres de las que elige cuál personaje hacer y cuál no?

Siempre trato de que las cosas en las que participo sean políticamente correctas. Si nosotras como actrices no actuamos con límites, estamos siendo cómplices de trabajos que pueden ofender o ir en contra de los principios. Sin embargo, a veces, se trabaja a ciegas. Por ejemplo, el año pasado participé en una serie de ocho capítulos para la BBC. Eran unitarios. Yo estuve en tres episodios, pero cuando vimos el primer capítulo con mi familia, era tan vulgar y ofensivo para la mujer que ya no quise verlo.

¿Y qué podrías hacer en estos casos?

Me puedo dedicar a otra cosa... (risas).