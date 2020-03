El presentador Andrés Hurtado inició su programa sabatino Porque hoy es sábado con Andrés presentando a un elenco de baile conformado por varios jóvenes, quienes demostraron su talento en la pista de baile.

Al finalizar su presentación, el conductor de Panamericana se acercó a los bailarines para exclamar algunas palabras. “Primero quiero que brindemos un fuerte aplausos a estos músicos extraordinarios”, dijo la figura de televisión.

Asimismo, manifestó que este baile ha sido uno de sus preferidos, pero que por diversos motivos no ha tenido la oportunidad de realizarlo. “La marinera es el arte, es el baile que más amo en mi vida, pero que lamentablemente nunca lo pude aprender. Es verdad la marinera es corazón y pasión”, detalló el excomediante.

“Yo quiero que todo el país se ponga de pie y vayan al teatro municipal para apoyar a todos estos talentos que realmente me han sorprendido y me encantan porque no solo bailan también actúan de corazón”, manifestó Hurtado.

Andrés Hurtado enseña zapatos Dolce Gabbana

Por otro lado, el excómico se animó a consultarle a los profesores sobre la dificultad de esta danza. “Una pregunta. ¿Es difícil aprender bailar marinera? De corazón dímelo”, sostuvo.

“Yo creo que no es difícil si le das dedicación y le tomas todo el tiempo. Yo te veo mucha capacidad de aprender rapidísimo, es más hacemos unos cuantos pasos”, recalcó el encargado del grupo de baile.

Ante este pedido, el popular ‘Chibolín’ no dudo en responder a las palabras del profesor de marinera. “Es difícil bailar con zapatos me imagino. Porque hoy día estoy con unos Dolce Gabbana. Trato de ser un buen alumno”, dijo el conductor del programa sabatino.