El último sábado se emitió un episodio más de Sábado Deluxe que tuvo como invitado a Amador Mohedano, quién tuvo unas declaraciones muy relevantes sobre el trato que mantiene con su sobrina Rocío Carrasco.

En el programa de espectáculos español, Amador Mohedano reveló que no tiene comunicación alguna con su sobrina Rocío Carrasco y que está viviendo una situación familiar muy difícil. Es así que el hermano de Rocío Jurado rompió su silencio luego de cuatro años.

“Me siento traicionado por mi sobrina Rocío“, dijo Amador Mohedano quien contó en Sábado Deluxe que su sobrina Rocío Carrasco no lo tomó en cuenta para realizar el musical 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, teniendo que él fue representante de su hermana. Incluso, reveló que no fue involucrado en el proyecto del museo dedicado para la cantante de Chipiona.

No obstante, Amador Mohedano dejó lo mejor para la parte final del programa de Sábado Deluxe. “Mi sobrina Rocío quería quitar de una serie sobre la vida de su madre a Ortega Cano. Era algo imposible ya que era su marido y padre de sus dos hijos adoptados", destacó el tío de Rocío Carrasco.

Cabe destacar que Amador Mohedano hace referencia a quién fue el esposo de su hermana, José Ortega Cano. Según el hermano de Rocío Jurado esta fue la causa por del distanciamiento definitivo entre Rocío Carrasco y la pareja de su madre.

Por otro lado, la serie sobre Rocío Jurado nunca llegó a realizarse por las diferencias que hubo entre ambos.