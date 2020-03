La protagonista de La casa de las flores, Aislinn Derbéz, participó como uno de los anfitriones en los Spotify Awards 2020 celebrados en México, donde compartió protagonismo con otras estrellas mexicanas, como el influencer Luisito comunica y la cantante Danna Paola. Antes de salir a los escenarios, la actriz decidió jugarle una broma a la intérprete de “Mala fama”, parodiando uno de sus momentos más polémicos en la televisión.

La mexicana, quien encarna a Elena de la Mora, se unió a la fiebre del Tik Tok y utilizó la red social para imitar a Danna Paola cuando era miembro del jurado del concurso televisado de canto La Academia y confrontó a Gibrán Gutiérrez, uno de los participantes que fue grabado insultando a la cantante, tildándola de “cul*ra”.

PUEDES VER: Aislinn Derbez aclara rumores de separación de su esposo Mauricio Ochmann

Mientras esperaba el momento de inicio de las premiaciones de la plataforma, Aislinn Derbéz se unió con otros artistas tras bambalinas para recrear la divertida escena. “Gibrán, pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso. Tú dime ¿Así no soy culera contigo?”, se oye decir a la actriz en el clip que además subió a Instagram.

"Subiéndome al tren del mame en #TikTok. Aquí platicando con Gibrán mientras esperamos en los #SpotifyAwards ", fue el mensaje que escribió Aislinn Derbéz como leyenda de las hilarantes imágenes, que a poco tiempo de ser compartidas ya cuentan con más de dos millones de ‘corazones’ por parte de los cibernautas.

Los fieles fanáticos de la artista de 32 años, expresaron lo mucho que se divirtieron con el video de la hija de Eugenio Derbéz y llenaron su red social de comentarios. “¡Me encantó!”, “¡Qué joya!”, “¡Qué maravilla!”, “¡Qué hermosa!”, fueron algunos de los mensajes.