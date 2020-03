Bea Retamal ha abandonado la competencia de ‘Supervivientes 2020’. Fue la audiencia la que determinó que la joven sea la primera expulsada del reality. Luego de darse a conocer la decisión, su novio, Adrián Valenzuela le ha dedicado un romántico mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Días atrás, la joven y su equipo conformado por Antonio Pavón, Yiya y Vicky Larraz fueron desterrados a la Playa Desvalida, donde, finalmente, ella fue elegida para abandonar la isla. Pese a lo que muchos esperaban, su reacción fue muy alegre y aseguró que se encontraba satisfecha con lo que había conseguido.

“Agradezco la súper experiencia, para mí dos semanas han sido suficiente. De lo único que me arrepiento es de haber sido tan cabezona y de no haber querido meter la cabeza en el mar. Por lo demás doy las gracias, estoy súper contenta y lo que yo necesitaba lo he conseguido”, comentó.

Además, la joven relató cuál esperaba que fuera su plan tras su salida de Honduras. “Esta noche espero que me pongan una hamburguesa muy grande, no lo sé. Estoy muy contenta, Jorge. […] Me voy con mi madre”, dijo.

Luego de conocerse la salida de Bea de ‘Supervivientes 2020’, su novio Adrián Valenzuela no dudó en demostrarle su apoyo a través de su cuenta de Instagram. “Tú no pierdes nada cariño, supervivientes 2020 te pierde a ti. Te quiero campeona”, reza el mensaje acompañado de una tierna fotografía de ambos.

Bea y Adrián comenzaron su relación luego de que ella rompiera con Rodrigo. Ella dio a conocer de su nuevo noviazgo a través de su canal de Mtmad ‘Bea y punto’. En dicho vídeo, ambos contaron lo que sintieron la primera vez que se vieron.

“Tuve atracción física, luego pensé que estaba loca, peor me gusta que esté loca”, reveló el valenciano. “Ese para mí, ese chico tiene que ser para mí”, dice Bea que pensó al verlo. Además, contaron que se dieron su primer beso en una discoteca de Madrid y que fue ella quien dijo el primer ‘Te quiero’.