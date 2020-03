Sheyla Rojas responde a empresario italiano: “Nos vemos pronto”

Hace poco, Sheyla Rojas fue sorprendida en cariñosos comentarios con un misterioso empresario europeo. Esta vez, la conductora de Estás en todas volvió a responder a los tiernos elogios que le hizo este personaje en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Recientememte, este empresario de origen italiano, conocido como Lukas Foiani, no se guardó en palabras para elogiar la belleza de Sheyla Rojas.

PUEDES VER Sheyla Rojas responde a provocador mensaje de empresario europeo

Sheyla Rojas se encuentra soltera pero, al parecer, no le faltan pretendientes cautivados por su belleza.

En la publicación de Instagram, Sheyla Rojas compartió una foto suya luciendo un sexy atuendo acompañado de un mensaje feminista:

“Queremos ser libres, no valientes, libres de salir sin riesgos, libres de usar la ropa que nos guste, libres de sonreír, coquetear, de ir a donde nos dé la gana sin, obviamente, descuidar a nuestra familia, libre sin necesidad de cuidarnos de todos y mirar con desconfianza a la gente que vemos en la calle... Libre. Palabra que hoy día parece tan distante”.

Lukas Foiani, el empresario italiano que, aparentemente, estaría interesado en Sheyla Rojas.

Sin embargo, más allá de ganarse elogios por su reflexión sobre la situación de muchas mujeres en el mundo, el empresario europeo decidió enfocarse en la belleza de Sheyla Rojas y no tuvo mejor idea que darlo a conocer con un sencillo: “Linda como el sol”.

Sheyla Rojas no fue ajena a este comentario, el cual tuvo una respuesta inmediata: “@lukasfoiani owww: Gracias, bello, tú siempre tan lindo conmigo. Muak. See u soon (nos vemos pronto)”

Sheyla Rojas responde afectuoso comentario de Lukas Foiani.

Más noticias

Sin embargo, Lukas Foiani, tampoco perdió tiempo para responder a la exchica reality con un escueto: “@sheylarojas see you soon (nos vemos pronto)” acompañado de un emoticón en forma de corazón.

¿Será que pronto veremos a Sheyla Rojas acompañada del empresario en los Estados Unidos (lugar donde radica en la actualidad) o viajando a su lado por los parajes de Europa?

Lukas Foiani en Instagram

Por lo mostrado en su cuenta de Instagram, Lukas Foiani es un empresario de origen italiano que en la actualidad vive en Miami y se dedica al negocio de alquiler de autos exóticos, así como agente de viajes.