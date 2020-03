El enlace telefónico que tuvieron Magaly Medina y Rodrigo González para comentar sobre el fin de Válgame reveló muchos datos interesantes. Uno de estos fueron las condiciones bajo las cuales el popular ‘Peluchín’ regresaría a Latina.

Magaly Medina, fiel a su estilo no se quedó callada y fue frontal al preguntar a Rodrigo González por un posible retorno a Latina: “¿Si ahora te llaman (a Latina), tu aceptarías?”

Ante esto, Rodrigo González no lo pensó mucho y lanzó una respuesta que involucra a la productora Susana Umbert:

“Si es que Susana Umbert sale por la puerta falsa, sí. Si la mataprogramas se va, sí entro. ¿Sabes qué? mi padre me decía algo: ‘ninguna persona que sea mala persona puede ser buen profesional’ y la vida me demostró quienes están en ese rubro y ella lo encabeza”, fue contundente el popular ‘Peluchín’.

Acto seguido, Rodrigo González aseguró a Magaly Medina que quedaron muchas cosas pendientes de conversar cuando ambos se vieron las caras en vivo en ATV.

“La forma como hizo las cosas (Susana Umbert) y la ‘camita’ que nos tendió a mí y a Gigi. Por ejemplo, cuando trajo a la ‘mosca muerta’ (en alusión a Karen Schwarz) me llamó y me dijo: ‘yo sé que esta situación no es cómoda para ti, tampoco para ella. Yo necesito que ella venga, me trae marcas para mamas, así que necesito hacer borrón y cuenta nueva. Yo prefiero que tú no te metas con ella ni ella contigo’”.

Sin embargo, aseguró que no tuvo el mismo gesto cuando decidió contratar a Cathy Sáenz como nueva conductora de Mujeres al mando.

“Pero no hizo lo mismo cuando trajo a la ‘chusca’. No lo hizo así. La trajo por la izquierda, mandó a los productores a preguntar cómo reaccionarían Gigi y Rodrigo con esto”, sentenció Rodrigo González.