Rodrigo González a gerente de Latina por menospreciarlo: “¡Qué malagradecidos!”

Las declaraciones del gerente de contenidos de Latina, Luis Camacho, donde asegura que la salida de Rodrigo González no afectó los números del canal ofendieron al popular ‘Peluchín’, quien llegó a calificar a sus antiguos empleadores como “malagradecidos”. Estas declaraciones las brindaría en el programa de Magaly Medina.

En un enlace telefónico, horas después de que se anunciara el programa final de Válgame, Luis Camacho aseguró que la renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre como conductores de Válgame Dios no tuvo ninguna consecuencia negativa en Latina, de hecho, llegó a afirmar que tuvieron picos superiores.

PUEDES VER Partida de Rodrigo González no afectó resultados de Latina, de acuerdo a gerente

Magaly Medina habló con Rodrigo González por declaraciones de gerente de Latina.

“Cuando estos dos conductores de televisión decidieron retirarse, nosotros continuamos con el programa. Los resultados fueron iguales, e incluso bastante mejor que con ellos”, aseguró el gerente de contenidos de Latina.

Magaly Medina logró comunicarse con Rodrigo González vía telefónica para preguntarle su opinión sobre el final de Válgame y las declaraciones de Luis Camacho. Ante lo último, 'Peluchín’ expresó.

“Se está comprando un pleito, porque el tema no es con Latina ni con él, sino con la mataprogramas (en referencia a Susana Umbert)”, comenzó argumentando Rodrigo González.

Una vez que Magaly Medina le mostrara las declaraciones del gerente de contenidos de Latina, Rodrigo González se mostró afectado por dichas palabras: “¡Qué feo eso! quedas como muy mezquino y ahora digo, con el criterio que hay detrás... no mencionarlos (por él y Gigi Mitre en sus tiempos de Válgame Dios y Amor, amor, amor)”.

Rodrigo González aseguró que cuando él estaba en Latina llegó a tener más de 8 auspiciador.

Más noticias

La conductora replica que es probable que el directivo no supiera que se reunieron con él para ver la posibilidad de su retorno a Latina, a lo que este responde que hoy tiene conocimiento de ello, y que prefirieron contratar a personas que les costaban mucho más barato.

“Les cuesta seis veces menos de lo que costaba tenernos a Gigi y a mí. Pero, entonces, si era así ¿Para qué querían que regresemos si las cosas estaban tan bien? Es absurdo”, expresó ‘Peluchín’.

Válgame fue sacado del aire seis meses después de su estreno.

Sin embargo, Rodrigo González siguió mostrando su indignación por las palabras del gerente del canal que lo albergó por una década.

“¡Qué malagradecidos! He hecho y aguantado cosas en contra de lo que pensaba, pero ¿sabes qué? Como finalmente eres un empleado y el programa no es tuyo, el programa es del canal y tú eres el presentador contratado por el canal. No es tu programa”.

Y agregó: “Magaly, a mí me mandaron de vacaciones por revelar lo de Barraza, nunca me dejaron despedir Amor, amor, amor, le cambiaron el nombre (Válgame Dios), me pusieron a las 4:30 de la tarde”.

Acto seguido Magaly Medina, como broma, sugiere que cuando tenga un nuevo programa en la televisión que este lleve su nombre. Ante el comentario, Rodrigo González relató una anécdota con Susana Umbert.

Rodrigo González ahora se dedica a compartir información del espectáculo a través de Instagram.

“Un día se lo dijimos a Susana Umbert... Cuando pasó lo tuyo, que te fuiste a Huacho para descansar porque estabas con estrés. ‘¿Ves? ese es el problema en poner el nombre Magaly, ya me quedé curada que los nombres de los programas nunca van a llevar los nombres de los talentos, porque después se desubican y nos dejan colgados’”.

Antes de dar declaraciones a Magaly Medina, Rodrigo González ya había dado su opinión respecto a las palabras de Luis Camacho, pero esta vez en sus historias de Instagram, donde aseguró que ellos tenían una serie de auspiciadores que nunca tuvo Válgame y una pauta publicitaria que llegó hasta los 9 minutos.

“No afectó, por eso los sacaron del aire en 6 meses, jajaja... Por eso me volvieron a buscar. El programa no tenía un solo auspiciador y los que se fueron con nuestra renuncia, nunca más volvieron. Teníamos 8, y 4 tandas de más de 9 minutos de publicidad. A pesar que su soberbia habla, las evidencias lo desmienten”.