Raúl Araiza asegura que no quiere casarse ni tener hijos [VIDEO]

Raúl Araiza se encuentra en una relación amorosa con una integrante de Televisa, empresa donde él también trabaja, luego de separarse de su esposa Fernanda Rodríguez hace más de diez meses. Por ello durante una presentación dio algunos detalles de los planes a futuro con su actual pareja.

Durante el programa Con permiso, de Pepillo Origel, ‘El Negro’ reveló que desde hace tres meses lleva saliendo con María Amelia Aguilar, con quien se conoce desde hace tres años en los foros de Televisa, además aclaró que solo se están conociendo.

No obstante, la prensa mexicana ya presentaba a María como su novia; situación que el también conductor del programa Hoy, salió a desmentir. “Es que me da risa que pongan ‘novio’. No es mi novia, estamos saliendo, llevamos tres meses saliendo…”, dijo el conductor.

Fue así que se le consultó si se volvería a casar y a tener hijos, el actor no dudo en responder de manera contundente.

“Yo creo que ya no, ella también hace tiempo está divorciada, es una tipaza, yo la admiro. Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me aventé 23 años increíbles (casado), pero creo que ya no, ni tener hijo”.

PUEDES VER ‘René’: conoce el significado detrás del 7550822 en la nueva canción de Residente

Separación de Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez

En octubre del año pasado, Raúl Araiza, anunció su separación de Fernanda Rodríguez luego de 24 años de matrimonio, durante la emisión del programa matutino Hoy.

Más noticias

Las razones de este alejamiento se mantuvieron en estricta reserva, pero la decisión ya estaba tomada desde hace algunos meses, contó el artista en aquella ocasión.

No obstante, días después trascendió que la razón del divorcio sería la actriz Yanet García por quien Araiza tenía demasiadas consideraciones. Esta información llegó a oídos de su cónyuge y desde ese entonces tenía celos de la ‘Chica del Clima’; reveló la revista Tvnotas.

El 1 de octubre el actor dio la noticia. Foto: Twitter

Rodríguez tenía razones para desconfiar de su aún esposo. Recordemos que en 2015, se reveló que Raúl Araiza le fue infiel a su esposa con la actriz Elba Jiménez, durante 10 años. En ese momento, el actor logró salvar su matrimonio, tras un viaje en pareja a Dubai.

El matrimonio Araiza-Rodríguez duró 23 años y tuvo dos hijas: Roberta y Camila.