Post Malone es un conocido cantante rapero, compositor y productor de origen estadounidense cuyo reciente comportamiento ha generado gran preocupación entre sus fieles fanáticos, quienes notaron un extraño comportamiento durante una presentación del artista.

En redes sociales se ha convertido en tendencia unos videos filtrados donde se le observa al artista comportándose de una forma muy extraña en el concierto de su Runaway Tour.

PUEDES VER Myriam Hernández responde sobre los covers que realiza Yahaira Plasencia

A pesar de que el famoso siempre ha generado polémica por su forma de ser, además de que confesó que los tatuajes que lleva en el rostro eran una medida para protegerse de sus inseguridades y ahora sus presentaciones lo han mostrado con un posible abuso de las drogas.

“Los tatuajes de la cara provienen de un lugar de inseguridad, donde no me gusta cómo me veo. Así que me puse algo genial allí para poder mirarme y decir ‘te ves genial’. Así logré tener un poco de confianza en mí mismo cuando se trata de mi apariencia”, dijo a los medios de comunicación días antes de presentarse en el concierto.

PUEDES VER Laura Spoya revela que actor peruano la drogó para abusar de ella

Varios usuarios en Twitter han asegurado que el estado de Post Malone se debe al exceso de drogas y alcohol, a tal grado de hacerlo ver irreconocible y demasiado extraño. Es así como varios de esos usuarios han exigido brindarle ayuda y atención a Post antes de que las consecuencias sean irreparables.

¿Quién es Post Malone?

Nacido en Estado Unidos, el 4 de julio de 1995, su verdadero nombre es Austin Richard Post, pero conocido en el mundo artístico como Post Malone.

Rapero, cantante, productor y compositor estadounidense. Ganó un gran reconocimiento en agosto de 2015 gracias al lanzamiento de su sencillo debut “White Iverson”.

El 9 de diciembre de 2016, lanzó su primer álbum de estudio, Stoney, que logró posicionarse en el puesto número 4 del Billboard 200 de los Estados Unidos.