Lucero Jara habla por primera vez de ‘ampay’ con Pedro Gallese

Pedro Gallese estuvo en boca de todos hace unos meses cuando se reveló que le fue infiel a su esposa Claudia Díaz con Lucero Jara. Desde aquel entonces, la mujer que fue captada junto al arquero evitó pronunciarse sobre el tema, hasta este viernes 7 de marzo.

A través de un enlace telefónico con Magaly TV, la firme, la joven se refirió por primera vez al video donde aparece saliendo de un hotel junto al arquero peruano.

PUEDES VER Pedro Gallese dedicó emotivo mensaje a Claudia Diaz antes de viajar a Estados Unidos

Lucero Jara y Pedro Gallese

En sus declaraciones, Lucero Jara dejó claro que desea olvidar por completo el ‘ampay’ con Pedro Gallese por el que fue víctima de fuertes críticas, sobre todo en las redes sociales.

“No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada. Este tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar de ese tema”, aseveró.

Además, aceptó que solo ella fue la culpable de todo el escándalo que provocó la infidelidad de Pedro Gallese a Claudia Díaz y exigió que se evite usar el nombre de su padre (alcalde de La Perla) cuando se hable del mediático tema.

PUEDES VER Lucero Jara: ponen en evidencia el exceso de filtros que usa en fotos de Instagram

“No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salí y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema”, añadió Lucero Jara.

Claudia Díaz se reencontraría con Pedro Gallese en Estados Unidos

Más noticias

Hace unos días, Claudia Díaz compartió en Instagram un video donde aparecía junto a sus hijos en el aeropuerto, aparentemente para reunirse con Pedro Gallese en Estados Unidos. Como se recuerda, el peruano se desempeña en dicho país como arquero del Orlando City.

“Y esta vez nos tocó bailar con nuestro propio pañuelo. Sin abuelas, sin tíos y sin tete; rogando a todos los santos que se me porten bien todo el vuelo. Voy a extrañar toda la ayuda que tenía”, escribió la esposa del guardameta.