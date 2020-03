La familia Spinetta tiene el arte en las venas. Vida Spinetta, nieta de la leyenda del rock argentino, Luis Alberto Spinetta, regresó este martes a su país tras su experiencia en Broadway, que le permitió estudiar actuación, canto y baile con profesionales del más alto nivel.

La hija del cantante del ex Illya Kuryaki and The Valderramas, Dante Spinetta, y de la coreógrafa, Majo de la Iglesia, habló sobre su viaje a Nueva York al medio argentino Teleshow y contó detalles sobre su experiencia en Go Broadway, taller intensivo que llevó con otras chicas de su edad.

“Aprendí mucho, fue una gran emoción. Tuve una clase de canto con la profesora de Bruno Mars. ¡Eso fue tremendo! Es increíble lo que se aprende (...) Mi sueño es actuar en Broadway, hacer comedia musical o un concierto. También me gustaría hacer una serie, o una película", puntualizó Spinetta, siendo la más joven de las adolescentes seleccionadas.

Vida Spinetta con Valentina Berger, argentina creadora de GO Broadway. Foto: difusión

Asimismo, ella asegura que desde pequeña quería ser actriz. “Me gustaba grabarme, hacer videos. Para mí era como un juego. Mi papá tenía un micrófono en el living y yo me sentía como en un concierto", confesó.

Vida Spinetta en Nueva York. Foto: difusión

A Vida también le gusta componer, pero, según indicó, le da vergüenza dar a conocer el contenido. “Tengo un cuaderno en el que escribo. A veces se las muestro a mi papá o a mi mamá, pero casi nunca. Tengo que seguir escribiendo hasta que encuentre una que me guste y la quiera mostrar", dijo la adolescente, quien añadió que le gustaría mostrar el contenido en un recital.

En cuanto a su abuelo, Luis Alberto Spinetta, Vida revela que recuerda perfectamente pasajes de su infancia al lado del compositor de “Muchacha ojos de papel”. Uno de ellos es la canción que le cantaba el músico para dormir.

“No me acuerdo la letra, pero me encantaba (...). Era un ídolo. En casa escuchamos su música y lo apreciamos un montón", destacó.