Natalie Vértiz asegura que sí desea tener otro bebé con Yaco Eskenazi [VIDEO]

Natalie Vértiz ofreció una entrevista para el programa Estás en todas, donde habló acerca de diversos temas en relación a su carrera artística y también de su comentado romance con Yaco Eskenazi.

En el segmento “Las esferas de la verdad”, la ex Miss Perú se animó a pronunciarse sobre su relación con el conductor de TV, la cual dio mucho de qué hablar luego de que ambos confirmaran que tuvieron un distanciamiento.

PUEDES VER Natalie Vértiz llora al hablar de su hijo tras volver con Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

Natalie Vértiz recalcó que su matrimonio con Yaco Eskenazi se encuentra mejor que nunca, a pesar de que ninguno de los dos suele publicar imágenes juntos en redes sociales.

“Yaco, mi esposito, mi compañero de vida, mi mejor amigo. Han habido varios rumores en vano. Una relación no se puede basar en las redes sociales. Tenemos una relación madura y tenemos derecho a nuestra privacidad. Hemos mostrado tanto que ahora queremos estar un poco más perfil bajo", manifestó en Estás en todas.

Tras ello, la modelo dijo que sí planea tener otro bebé con Yaco Eskenazi, a pesar de que hace algunos días no se mostraba muy animada ante esta posibilidad. “Una familia no tiene fecha limite para decidir tener otro bebé no, está en nuestros planes, más adelante de todas maneras vamos a tenerlo y yo, encantada”, añadió Natalie Vértiz.

PUEDES VER Natalie Vértiz se confiesa sobre la situación actual de su matrimonio con Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi viajará con Natalie Vértiz para cuidar su matrimonio

Más noticias

En entrevista con el diario El Popular, Yaco Eskenazi reveló que ahora acompañará a Natalie Vértiz en parte de sus viajes para que su matrimonio no se vea afectado.

“En el matrimonio también se negocia, hemos negociado (con Natalie Vértiz) para que este año me lleve por lo menos a tres de sus viajes. Lo de los viajes lo conversamos, pero eso tampoco es determinante para que una pareja se separe, después de cinco años de casados hay muchos temas que se van cargando y se tienen que descargar”, comentó.