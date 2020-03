Diego Alcalde, organizador de certámenes de belleza, arremetió contra Jessica Newton, según él, por desacreditar el concurso Miss Teen Universo. Hace unos días la exmodelo reveló, para el diario Ojo que la participante que saliera ganadora del Miss Perú La Pre, será quien represente al país en el Miss Teen Universe.

Tras ello, Diego Alcalde no dudó en responder y aseguró que ello “no era verdad” ya que él es el dueño de la franquicia que mandará a la candidata peruana a la pasarela internacional.

Jessica Newton Foto: archivo

“El Miss Teen Universe es el único certamen, no hay otro. Alexander Montiel, presidente de este concurso tiene la marca registrada a nivel internacional. Y en Perú quien tiene la franquicia y autorización de elegir a las candidatas en nuestro país soy yo, no hay otra persona. Tengo como séptimo año consecutivo la franquicia y además documentos que me avalan”, explicó.

Asimismo, el organizador de concursos mencionó que por su labor muchas jóvenes se han dado a conocer.

“Somos la plataforma más importante que ha dado a conocer a las jóvenes más bellas del país. Y esto les ha permitido ser mujeres empoderadas que han logrado sus sueños de no solo traer una corona al Perú, sino de cumplir sus sueños”, dijo.

Además, aseguró que Jessica Newton intentó hacerlo quedar como mentiroso al igual que a Edith Tapia, quien cumple el rol de coach de las candidatas seleccionadas para el certamen.

Jessica Newton Foto: archivo

“La señora me ha querido dejar como un mentiroso e incluso no solo me ha mencionado a mí, sino a la couch de mis candidatas del Miss teen universo Perú, Edith Tapia. Tengo como demostrar lo que digo porque lo declaró a la prensa a través de videos y vía streaming. Lamento en mal proceder de la señora quien en vez de promocionar su concurso, me usa para hacerme quedar mal ante los periodistas y el público”, finalizó.