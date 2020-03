Michelle Soifer ha sido duramente criticada por el romance que mantiene con Giuseppe Benigni en diversas ocasiones. Esta vez, fue Magaly Medina quien arremetió con fuertes comentarios contra la relación de la cantante.

Durante la transmisión de su programa Magaly TV, la firme, la popular ‘Urraca’ minimizó al modelo venezolano, al señalar que no se conoce muy bien a qué se dedica.

“Michelle Soifer solo se consigue ‘asistontos’, perdón, asistentes. Esos que le cargan los bolsos, las carteras, le manejan el carro, porque de verdad, oficio o beneficio, no le sabemos. Cada uno es libre de estar con el vago que quiera, en esto no estoy juzgando ni estoy metiéndome", aseveró la conductora de TV.

Tras emitir estas opiniones, Magaly Medina mostró un video en el que Giuseppe Benignini asegura que no le incomoda las críticas que recibe por su vínculo sentimental con la popular ‘Michi’.

A pesar de las declaraciones del venezolano, la presentadora continuó arremetiendo contra él. “¿Qué le va a afectar (que le llamen ‘carga carteras’) si no le afecta no tener trabajo? […] te estamos diciendo que nosotros no sabemos qué haces por la vida, si tienes una profesión, si te dedicas a algo”, añadió Magaly Medina.

Carlos Cacho molesto con novio de Michelle Soifer

En enero del presente año, Carlos Cacho sorprendió a más de uno al asegurar que terminó su amistad con Giuseppe Benignini porque este se portó mal con él.

“Sí (dejó de ser mi amigo), cuando la gente se porta mal conmigo deja de ser mi amigo”, mencionó. Sin embargo, el estilista no dio mayores detalles sobre el incidente.