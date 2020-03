Lucho Cáceres premiado en Argentina

Lucho Cáceres fue sorprendido, la noche del jueves, al enterarse de que ‘El día de mi suerte’, serie que protagonizó para Movistar, no solo estaba participando en el festival Buenos Aires Series, sino que la producción se había llevado dos premios (mejor actor y mejor música original), en franca competencia con ‘Monzón’, el boom argentino que cuenta la vida deportiva y personal del exboxeador y feminicida.

PUEDES VER Gerente de Latina asegura que salida de Rodrigo González no afectó resultados del canal

“Los premios uno los critica y son una tontería hasta que los recibes. Ahí todo cambia (ríe) y te alegras. El que diga que no, miente. El que no sienta satisfacción por un reconocimiento, está mintiendo. Uno no trabaja para conseguir un premio, pero si viene por añadidura, bacán”, dice el actor, quien ya empezó a grabar la nueva temporada de ‘De vuelta al barrio’ y anuncia su vuelta al teatro, en julio, bajo la dirección de Mariana de Althaus en Quemar el bosque contigo adentro.

“Cuando uno realiza un trabajo trata de hacerlo siempre de regular para arriba y lo mejor posible siempre, pero no andas pensando en los premios. No sé cómo habrá sido la elección o quiénes hicieron de jurado, pero quiero agradecer a los que nos hicieron ganadores”, cuenta el actor que en mayo filmará, en Cusco, La piel más temida, de Joel Calero.

PUEDES VER Flashpoint: Maggie Gyllenhaal podría interpretar a la versión femenina del Joker

¿Es tu primer premio internacional?

Ahora que lo mencionas, sí. No me había dado cuenta, tampoco he ganado muchos. El primero fue el del Festival de Cine de Lima (en el 2016, por La última tarde), pero creo que esto vas más allá de si me premiaron a mí o a Selma Mutal por la música. Creo que el premio es al esfuerzo de contar una serie diferente, un premio al atrevimiento de Héctor Gálvez y de los hermanos Vega (directores de ‘El día de mi suerte’) al contar una historia así, y también un reconocimiento a Movistar al mandarse a hacer una inversión tan fuerte para streaming. Creo que ese es el verdadero premio y ojalá que se tome así, que siga más gente esta propuesta y se sigan haciendo más series.

¿Sabes qué recepción tuvo la serie en otros países?

La verdad no, creo que se ha visto en más de diez países, pero no sé de cifras ni audiencia. Aunque sí me parece importante decir que es un premio a la ficción en general. Que en realidad lo que cuenta ‘El día de mi suerte’ es la Lima de los 80, lo que pasaba, el terrorismo, el toque de queda, Alan García, la escasez, y que alguien está esperando un golpe de suerte. Todo el mundo necesita creer en algo, aferrarse a algo y eso es un poco mi personaje. Una historia totalmente original. La gente esperaba ver la vida de Lavoe, y de hecho hay un pasaje de su vida y está presente, pero va más allá de eso y creo que el reconocimiento es importante porque a través de la ficción nos damos un poco a conocer, y no solo hay que mostrar el ceviche o Machu Picchu, sino que tenemos mucho por contar.

¿Y hablando de ficción, qué te parece el anuncio de Netflix de que producirá con Tondero la primera película peruana?

!Genial! Y ojalá que no produzcan solo una, sino que empiecen a producir mucho y se hagan producciones comerciales y de autor como se hacen en todo el mundo, ¿no? Creo que esa es la única manera de generar una industria. No tengo problemas con las repeticiones 1, 2 ,3 y 4 de una versión, pero me parece más un poquito de lo otro también.

El anuncio no estuvo ajeno a la polémica y las redes se inundaron con críticas vaticinando que veríamos ‘los rostros de siempre’.

Yo le otorgaría el beneficio de la duda y esperaría a ver qué se hace, antes de criticar, eso lo tengo como premisa.