Justin Bieber cuenta cómo conoció a Hailey Baldwin en entrevista con Demi Lovato

Durante varios días Justin Bieber se presentó en el programa de show de Ellen DeGeneres y respondió a todo tipo de preguntas. Incluso también fue entrevistado por Demi Lovato, a quien conoce desde los 14 años.

Una de las preguntas que le hizo la cantante al intérprete de “Yummy” es cómo conoció a su esposa Hailey Baldwin, a lo que él respondió haciendo una particular broma.

La entrevista comenzó con la artista felicitándolo por su disco Change, a lo que el cantante agradeció y dijo sentirse contento con los logros. Luego Demi Lovato le preguntó cómo empezó su historia de amor con Hailey Baldwin.

“Nos conocimos una mañana temprano en una grabación de Today”, confesó Justin Bieber y luego bromeó con que los padres de su pareja planearon un matrimonio arreglado.

“Nosotros… Estoy seguro de que ella no quería estar ahí. Su padre la sacó de la cama en la mañana y básicamente dijo como...Ya sabes creo, como ella fue criada cristiana. Yo creo que fue un matrimonio arreglado, estoy bastante seguro. Recordándolo, digo como, definitivamente fue un matrimonio arreglado. Ellos lo arreglaron todo”, contó el cantante.

El joven canadiense siguió explicando que los padres de Hailey Baldwin querían verlos juntos.

"No, pero, ya que, tú sabes, ella fue criada cristiana y ella es como, 'Oh yo quiero, ya sabes, presentarte a Justin y a su mamá, ya sabes, ellos tienen valores similares y creen en la misma cosa. Creemos que ustedes serían buenos amigos'. Definitivamente fue un matrimonio arreglado ahora que lo pienso. ¡Gracia divina!", explicó.

La intérprete de “Échame la culpa” no pudo evitar seguir bromeando con el tema y mandó un mensaje: “Bueno, mamá, papá, si están escuchando. Es hora, porque tengo 27... arréglenlo”.

Otro de los temas que se trató en la entrevista fue cómo nació la amistad entre Justin Bieber y Demi Lovato. Los dos se conocieron en una entrevista de radio, cuando el cantante se acercó a pedirle una foto.

“Fue tan dulce. Me dijiste: ‘mi nombre es Justin, soy Justin Bieber. Algún día sabrás de mi nombre’. Me quedé de ‘wow, ok, cool, ¡claro!’, y definitivamente lo hice”, explicó la artista.