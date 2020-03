Isabel Acevedo y Christian Domínguez tuvieron un conflicto, hace unos días, por un video que hizo la bailarina en Tik Tok. El cumbiambero tildó de “patética” la supuesta indirecta de ‘Chabelita’, y por este motivo, ella decidió salir al frente para aclarar ciertos asuntos.

Ante ello, este viernes durante la emisión de En boca de todos, Ricardo Rondón le consultó sobre la serie de comentarios del líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez arremete contra Isabel Acevedo por video de Tik Tok. Foto: Composición

“No fue dedicado para nadie y al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje stalkear por favor, que me supere!”, exclamó la bailarina con una ligera incomodidad.

Como se recuerda, hace unos días el cumbiambero se mostró furioso por el supuesto mensaje que le dedicó su expareja en un video que hizo en la plataforma de Tik Tok. En América Hoy, el cantante expresó su malestar.

“La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, sostuvo Christian Domínguez.

Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez y Pamela Franco

Durante la emisión de América Espectáculos, Isabel Acevedo deseó lo mejor a nueva relación de su expareja con Pamela Franco.

“Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, estoy feliz”, puntualizó la bailarina.