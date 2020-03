Hace unos días, Christian Domínguez arremetió contra Isabel Acevedo por el supuesto video de Tik Tok que le habría dedicado al cumbiambero, quien, además, aseguró que la popular ‘Chabelita’ le dio a escoger entre ella o su hijo, revelaciones que causaron mucho revuelo en la farándula local.

Ante esto, Isabel Acevedo no se quedó callada y salió a los medios de comunicación para pedir a Christian Domínguez que deje de “stalkearla”, pero también aprovechó la ocasión para contar su verdad sobre si fue cierto o no que le dio a escoger al ‘Fortachón de la cumbia’ entre su relación con ella o el amor por su hijo (que tuvo con Karla Tarazona).

Visiblemente molesta, Isabel Acevedo aseguró estar más que molesta que en cada oportunidad le recuerden su pasado con Christian Domínguez.

“Estoy harta de ese tema porque no me suma ¡Ya fue! Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación y más, porque tengo una linda amistad con su hija; por el cariño y el amor que hemos tenido en algún momento”, aseguró Isabel Acevedo.

En ese sentido, Isabel Acevedo aseguró que el hecho de que Christian Domínguez dijera algo así, involucrando a su hijo le parecía poco caballeroso.

“Me parece súper bajo que se ponga a decir cosas así, que hemos terminado por el bebé. Cuando entré a la televisión, estar con él me perjudicó”, pero agregó que está en una nueva etapa de su vida: “Ya cerré ese capítulo. Estoy trabajando y creciendo”.

Pero, no contenta con esto, la popular ‘Chabelita’ recordó que Christian Domínguez ha empleado con ella el mismo método que con sus relaciones pasadas cuando decidió darlas por terminadas.

“Me parece bajo dejarme mal. Todo el mundo sabe lo que hace (Christian Domínguez): primero enamora a su pareja; segundo las quiere dejar como locas; al final ¿Me va a demandar?”.