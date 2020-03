Como muchos artistas, Eva Mendes ha decidido mantenerse al margen de las redes sociales, si sus fanáticos buscan una fotografía de ella junto a Ryan Gosling, pues no la encontraran. La privacidad extrema es un valor muy preciado en esta famosa familia.

Las redes sociales de la actriz no lo exponen todo, solo podrán encontrar una foto promocional de su línea New York & Company, una imagen de la alfombra roja o una foto de ella a los 13 años. Sin embargo, cuando se trata de su famosa pareja o sus dos hijas, no hay rastro actual de ellos.

La famosa actriz respondió ante una broma de una usuaria donde exigía una foto de su familia “no les importaría una aparición de Ryan en esta página", Mendes explicó por qué no deberían contener la respiración esperando a que eso suceda.

En el comentario se leía: "¡Te ves increíble, Eva! Solo quería decir cuánto significa para nosotros los fanáticos poder hablar contigo y cuán genial es que, a diferencia de muchas otras celebridades, nos reconoces. ¡Así que gracias! PD. No nos importaría una aparición de Ryan en esta página”.

Eva Mendes respondió: “Gracias por decir esto. Me alegra mucho conectarme con otras mujeres. Significa mucho para mí. Incluso un intercambio rápido. Lucho con las redes sociales, pero me encanta la conexión constante con las mujeres. Trato de publicar de manera responsable y trato de asegurarme de no retratarme de una manera que haga que otras mujeres se sientan mal. Instagram puede ser doloroso de esa manera. Al igual que con esta imagen, esta es en realidad una toma de una campaña y fue retocada, así que quiero que las mujeres sepan eso”.

A pesar de que ambos personajes siguen siendo una de las familias más privadas de Hollywood, Mendes ha compartido fragmentos de su vida personal juntos; además enfatizó que el nombre real de ella y sus hijas son privados, y es importante que sus fanáticos puedan comprenderlo.