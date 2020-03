Frank Cuesta siempre sorprende con sus polémicas declaraciones. Esta vez, entrando en la coyuntura del coronavirus, Federico Jiménez Losantos le hizo una entrevista en la que le consultó sobre esta nueva enfermedad que se ha extendido rápidamente en España y el extenista indicó que el brote comenzó en agosto del año pasado y no a comienzos del 2020.

La teoría que plantea Cuesta es que en Tailandia se presenció el inicio del brote en pleno 2019. Además, considera que el foco de propagación fue el pangolín, un animal del que se consideró era el detonante del contagio entre animales y humanos, pero que fue descartado. Para el presentador la opción es probable, dado que “se pillan una media de cincuenta a cien pangolines todas las semanas que salen a Vietnam o China”.

“La segunda semana de agosto se dejó de pillar, y también de murciélago y de musaraña. No hemos encontrado ni un cargamento, cosa rara. Te estoy hablando del mes de agosto”, refirió a Jiménez Losantos. “¿Cómo puedes coger cien pangolines a la semana y salir de las mismas zonas y luego dejar de hacerlo?”, concluyó.

Y es que para Frank Cuesta no hay duda de que en agosto “ya pasaba algo ahí”, pero no se hizo público. Jiménez Losantos no se quiso quedar atrás y contribuyó a la teoría conspiranoica diciendo que “hubo un médico que sí lo denunció y lo metieron en la cárcel, y después lo sacaron para morir”.

El extenista cree totalmente que en Tailandia y en casi todo el mundo, el brote del COVID-19 tuvo lugar entre agosto y octubre del año pasado y que lleva varios meses sin control. “En agosto, por allí, ya hemos pasado todos el virus. Hemos pasado catarro. Lo cogimos en casa todos. Y ahora, empiezas a dar marchas atrás y piensas qué ha estado pasando desde septiembre, octubre y nadie entonces se dio cuenta”, puntualizó.