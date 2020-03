Bad Bunny en los Spotify Awards 2020: “Espero que me dejen hablar, no me corten” [VIDEO]

Bad Bunny estuvo presente en la primera ceremonia de los Spotify Awards de la historia, siendo uno de los más artistas más esperados de la noche.

Sin embargo, su paso por el escenario del Auditorio Nacional tuvo algunos inconvenientes con el micrófono.

El se encontraba recibiendo su premio por ser el ‘Artista más escuchado’ mientras el público empezó a corear su canción “Callaíta”. Una vez en el atrio, dejó que el público siga cantando, por lo que el tiempo pasaba y, cuando el artista se disponía a dar los agradecimientos por su premio, la organización decidió pasar a corte comercial y dejar al artista sin hablar.

Bad Bunny en los Spotify Awards 2020

A medida que el evento avanzaba, el intérprete de “Safaera” volvió a aparecer en el escenario para recoger otro Spotify Award, por lo que decidió hablar sobre el incidente inicial.

El cantante estaba a punto de dedicar algunas palabras de agradecimiento a sus fans, cuando de pronto dejó de escucharse su voz, aunque no fue claro si se trató de un error por parte de la producción del evento o si fue intencional.

Bad Bunny en los Spotify Awards 2020

"Espero que me dejen hablar y no me corten”, señaló el artista.

Además, dirigió palabras de agradecimiento a su público. “Por ustedes es que yo hago música, todo lo que hago, cada idea, cada sentimiento, todo es por ustedes, así que gracias por tenerme aquí cumpliendo un sueño, los quiero, los amo, México, nos vemos pronto”, manifestó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del ‘Conejo malo’

Cabe destacar que, en los Spotify Awards, Bad Bunny presentó en vivo “Ignorantes” y “La difícil”, canciones que conforman su nuevo álbum: YHLGMDLG.