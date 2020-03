Angélica Rivera regresa a la televisión como ‘La Gaviota’ en Destilando Amor

View this post on Instagram

💖 @angelicariverah_96 Gracias por todo ♥️♥️ Por todo el cariño que nos brindas a tus fans, por todo lo que me has enseñado y me enseñas, por dejarme ser parte de tu vida, almenos de un pedacito pequeñito, por hacerme sonreír con tan solo mirar tu rostro. Te vi caer pero tambien vi que te levantaste, eso me pone muy feliz, me siento orgullosa de ti, porque con todo lo que has pasado sigues adelante, y no te rindes, eres una mujer fuerte y valiente, y no vas a dejar que nadie te haga daño, que nadie te lastime. Orgullosa de ser fan de una personita tan maravillosa, tan PERFECTA como ella, orgullosa de ser fan de Angélica Rivera 💖💖 Ojala seas eternaaa 😢💖 T amo