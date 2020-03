Alejandro Sanz enternece a sus fans con foto de su pequeña hija Alma

Alejandro Sanz no suele compartir fotos personales en sus redes sociales, pues trata de proteger su vida privada y la de su familia, pero esta vez ha decidido hacer una excepción.

El artista sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al publicar una tierna imagen de su hija Alma , fruto de su relación con Raquel Perera.

En la instantánea se puede ver a la niña mirando el horno después de haber preparado un postre. La hija del cantante luce un vestido rosado con flores y lleva su pelo amarrado por dos moños.

En la publicación, el artista escribió: “Las recetas no salen bien si el corazón no es parte de los ingredientes” y ya ha obtenido 139 mil me gusta. A los pocos minutos sus fans comentaron la bella postal.

Hija de Alejandro Sanz enternece las redes sociales. Foto: Instagram

“¡Qué mona! Yo hacía lo mismo cuando era pequeña”, “ella observando concentrada, calentándose las manitas. Seguro que le salen mejor que mis galletas enormes del otro día”, se pudo leer en el post de Instagram.

Es menester resaltar que el cantante tiene dos hijos más: Manuela y Dylan; y a todos les ha dedicado temas como ‘Mi persona favorita’, ‘Y solo se me ocurre amarte’ y ‘Capitán tapón’ respectivamente.

El artista español trata de repartir su tiempo entre su familia y su vida profesional, pues los conciertos son muy agotadores y aveces tienen que hacer malabares para estar con sus personas favoritas.

Hace poco Alejandro Sanz estuvo en Argentina, donde recibió una sorpresa de sus fans. Mientras él estaba recitando, el público levantó unas letras formando la frase “Mira lo que ha hecho el cielo”, palabras que solía escuchar de su madre.

