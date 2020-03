En 2014 Latina tenía una modesta propuesta de reality llamado Bienvenida la tarde y entre sus pasantes tuvo su oportunidad de demostrar sus destrezas con las competencias físicas Yahaira Plasencia, quien en ese entonces recién comenzaba a conocer las mieles de la fama, pero también llevaba un apodo que no era ni la ‘Reina del Totó’ ni ‘La patrona’.

A seis años después de dicha participación en el extinto reality de competencia de Latina que era conducido por Laura Huarcayo, Alfredo Benavides (personificando al ‘niño Alfredito’) y Carlos Vílchez (como la ‘Carlota’), Yahaira Plasencia entró como refuerzo para el equipo de ‘el pelotón’ y fue presentada de una manera curiosa.

“Sus amigas la llaman ‘la beba’ y es momento de presentar, y va directamente al equipo del pelotón. Yahaira Plasencia”, en eso, la salsera se quita la bata plateada y causó sorpresa en todos los integrantes de Bienvenida la tarde.

Luciendo cabello rubio, un rostro que no expone los retoques estéticos que hoy caracterizan a la autoproclamada ‘Patrona’, quien por ese entonces aún no se le relacionaba con su expareja y hoy amigo Jefferson Farfán.

Sin embargo, también se reveló que le decían ‘La churrita’. Cuando Laura Huarcayo preguntó el porqué de ese apodo, la salsera, sonriendo, expresó: “Porque mi enamorado es Hernán Hinostroza” (le decían el ‘churrito’), un futbolista que, por ese entonces, brillaba más en las páginas de espectáculos que por sus destrezas sobre el terreno de juego.

Ante esto, la reacción de Rodrigo González en sus historias de Instagram fue de impacto e incredulidad, pero sin dejar el humor:

“¡Amores, tienen que ver esto! La autodenominada ‘patrona’, en realidad es ‘la beba’... También le decían ‘la churrita’ por su enamorado que estaba ahí”, aseguró el popular Peluchín en la mencionada red social.

De hecho, la participación de Yahaira Plasencia no estuvo exenta de polémica luego que tuviera un incidente con Maylin Otero quien perdió una competencia contra la salsera, así como Dorita Orbegoso.

En dicha ocasión, Yahaira Plasencia reveló que había llevado clases de baile con Maricielo Effio, y se mostró indignada porque la bailarina cubana dejó entrever que la salsera estaba subida de peso.

“No tienes porqué agredirme y decirme ‘gorda’, ‘la carne pesa más’ y me parece fuera de lugar tu comentario porque no te he agredido en ningún momento. Esta es una competencia y a tomarla de la mejor manera sin agredir”, mostró su incomodidad la hoy amiga de Jefferson Farfán.