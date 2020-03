Tilsa Lozano sobre relación con Jackson Mora: “Ya pasó la prueba”

Tilsa Lozano y Jackson Mora ya no ocultan su amor. La expareja de Olinda Castañeda habría dado distintas muestra de afecto a la empresaria porque, según la popular ‘Tili’, el boxeador “pasó la prueba”.

Hace algunas semanas, Tilsa Lozano dijo que Jackson estaba a prueba. Sus declaraciones generaron distintas interrogantes entre la prensa rosa.

En una reciente entrevista para La República, la ex integrante de Las Vengadoras se sincero y admitió que el peleador ya está apto para ser parte de una nueva historia de amor a su lado.

“Creo que siempre va estar así, ja, ja, ja. No, en realidad él ya la pasó”, manifestó la ex ‘conejita’ de Playboy.

Además, la también conductora admitió que su relación con Jack Mora está pasando por un buen momento.

“Sí, estamos contentos, disfrutando del momento y respetando las etapas”, manifestó la amiga de ‘Zorro Zupe’.

En otro momento, Tilsa Lozano descartó la posibilidad de convivencia, por el momento, con el peleador.

“Nos tenemos que conocer bien, ir paso a paso, disfrutar (de nuestra relación), no quemar etapas ni desesperarnos”, acotó.

Lozano aceptó que los años no han pasado en vano y que los ‘kilitos de más’ son parte del buen momento que está pasando.

“Bueno, los años pasan, qué vamos a hacer. Uno tiene que sentirse feliz de lo que tiene. Lo importante es eso”, expresó.

De otro lado, Jackson Mora minimizó los comentarios de Rodrigo González en el programa de Magaly Medina. El exconductor reveló que conoció a Tilsa Lozano llorando por Juan Manuel Vargas.

“La verdad que no me importa, fue en una época en la que no tenía nada que ver yo”, precisó.