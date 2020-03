Spotify Awards 2020: Danna Paola es reconocida como la artista con mayor incremento de fans

El jueves 5 de febrero se realizó la premiación de los Spotify Awards 2020 y Danna Paola fue una de las cantantes reconocidas por su ascendente carrera musical.

La artista recibió con mucha emoción el premio a la artista femenina con mayor incremento de fans y le agradeció a sus seguidores en su cuenta de Instagram por confiar en ella.

La intérprete estuvo un tiempo alejada de la música, pues decidió dedicarse de lleno a la actuación, faceta con la que empezó a hacerse conocida en el mundo artístico.

Sin embargo, hace dos años regresó con exitosas canciones como “Oye Pablo" y “Mala fama” que la han convertido en una de las cantante más exitosas de su país.

Danna Paola agradecida por los premios que recibió en Spotify Awards 2020. Foto: Instagram

Por eso, la intérprete ha sido premiada y se ha mostrado emocionada, porque no esperaba obtener tanto apoyo de sus seguidores.

“Esto es muy bonito, de verdad es el primer reconocimiento a mi música desde que decidí confiar en mí misma. Es el primer premio gracias a ustedes, porque no habría llegado hasta aquí sin su apoyo, no me lo creo, de verdad infinitas gracias”, escribió en su Instagram.

La cantante también agradeció a su equipo profesional por confiar en ella e impulsarla en nuevos proyectos.

“Gracias por creer en mí, gracias Universal Music México e ICON Management por empujarme a arriesgarlo todo, por ayudarme a crecer y confiar en mis locuras. Gracias a todos los que me han apoyado en este crecimiento (el premio pesa heavy, pero no dude en hacer un shooting entero con él) [risas] amo nuestro primer Spotify Award”, expresó.

Spotify Awards ha sido un evento muy especial para Danna Paola, pues condujo la transmisión de la ceremonia y tuvo un memorable encuentro con Belinda que quedó registrada en sus cuentas de Instagram, desmintiendo de esta manera cualquier enemistad entre las artistas.