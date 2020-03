La prensa mexicana especuló por un tiempo que había un rivalidad entre Danna Paola y Belinda. Sin embargo, esto acaba de ser desmentido por las mismas cantantes.

Las dos se encontraron durante la ceremonia de los Spotify Awards 2020 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ellas decidieron inmortalizar el momento con una sorpresiva fotografía en sus cuentas de Instagram.

Ese día fue especial para Danna Paola por varias razones. Primero, fue la encargada de conducir la transmisión y ganó un reconocimiento por ser la artista más popular en las redes sociales, pues su fanáticos han aumentado exponencialmente.

Además los cuatro espectaculares trajes que lució en el evento hicieron que la calificaran como la mejor vestida de la noche. Más tarde publicó en sus redes sociales una foto con el premio que recibió y expresó cuán feliz se sentía.

Danna Paola y Belinda comparten divertidos momentos en los Spotify Awards 2020. Foto: Instagram

“Esto es muy bonito. De verdad es el primer reconocimiento a mi música desde que decidí confiar en mi misma, es el primer premio. Gracias a ustedes porque no habría llegado hasta aquí sin su apoyo, no me lo creo”, escribió en Instagram.

Pero lo que más comentado de esa noche fue la fotografía que se tomaron juntas Belinda y Danna Paola.

La primera que publicó la postal en sus redes sociales fue Belinda. Ella aparece con un short pero lo que llama más la atención es que se dibujó tatuajes por todo el cuerpo. Por su lado, la intérprete de “Pablo” luce un enterizo rosado con lentejuelas.

Ella también publicó la foto en sus stories de Instagram con la frase : “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

Danna Paola agradecida por los premios que recibió en Spotify Awards 2020. Foto: Instagram

Esas palabras descartaron un posible conflicto o rencilla entre las dos cantantes. Además, Danna Paola ya había aclarado el tema con anterioridad.

En una entrevista con el youtuber 'Escorpión dorado’ la también actriz explicó que no tiene rivalidad con nadie: “Yo no tengo rivalidad con nadie, les mandamos un beso (…) Yo sí te canto el Sapito y ella el Mundo de Caramelo”.