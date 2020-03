Rodrigo González está en el ojo de la tormenta. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el exconductor de Latina por el caso de agresión psicológica hacia Karen Schwarz a través de sus redes sociales.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer se encargará de llevar a cabo la investigación respecto a los fuertes calificativos de la polémica exfigura del canal 2, como “mosca muerta”, hacia Karen Schwarz. Cabe precisar que ella presentó una denuncia debido a la incitación que esto generaba.

Según Trome, el documento registra una cronología de los presuntos ataques de Rodrigo González a la pareja de Ezio Oliva. Esta cronología viene desde el año 2015, fecha en la que se iniciaron los insultos.

Allí también se menciona que en el 2016, el ahora influencer argumentó que Karen Schwarz maltrataba a sus trabajadores. Por tal motivo, en el 2017 Latina les habría pedido a ambas figuras públicas que mantengan una distancia para frenar estos ataques.

Sin embargo, tras la salida de Rodrigo González del canal 2, retomó los insultos de “mosca muerta” y “ridícula” hacia la madre de familia.

¿Rodrigo González irá a la cárcel?

La defensa de la conductora de Mujeres al mando pidió pena efectiva para ‘Peluchín’ si él no cumple con las reglas de conducta.

“El resultado es que necesita tratamiento psicológico. Ella está dañada por las publicaciones del señor. Lo que también debería publicar (en sus redes sociales) es la revocatoria en el caso de Cathy Sáenz. Hemos pedido una pena efectiva porque no está cumpliendo con las reglas de conducta. Por ejemplo, no ha pagado el total de la reparación civil y no ha pedido disculpas”, explicó Tatiana Bardales, abogada de Karen Schwarz, al medio de comunicación.