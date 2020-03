Robbie Williams confesó que rechazó reemplazar a Freddie Mercury en Queen

Robbie Williams reveló en una entrevista a Sirius XM que los integrantes de la legendaria banda Queen, Brian May y Roger Taylor, le ofrecieron el 2001 ser el cantante principal de la agrupación en reemplazo del fallecido Freddie Mercury.

Ante esta propuesta, el intérprete de “Feel”, prefirió dar un paso al costado, por una razón que él creía fue la correcta.

Williams aseguró que él no podría jamás ocupar “de manera digna” el puesto de Mercury.

"Tenía una autoestima muy baja (...). Pensé que les ahorraría la audacia de tenerme intentando subir al escenario hasta el mismo escalón que Freddie. Porque, para mí, él es angelical, es divino. Era demasiado aterrador”, subrayó.

Esto ocurrió cuando el cantante estaba en la cima de su carrera y mantenía en el número 1 a sus tres primeros álbumes en solitario en Reino Unido, después de dejar la boyband Take That. Él se encontraba regrabando el clásico de Queen We are the champions con May y Taylor para la banda sonora de la película Destino de caballero.

“Fue absolutamente increíble grabar con Brian y Roger (...), y estar en una habitación con la historia real”, señaló tras la experiencia con los reconocidos músicos.

Asimismo, en sentido sarcástico, el intérprete de “Rock DJ” indicó que no aceptó ser el reemplazo de Freddie Mercury porque no deseaba “repartir el dinero en tres partes (...), pero esa es otra historia", desatando la risa del entrevistador.

Cabe resaltar que Robbie Williams indica que no se arrepiente de haberse negado a esta oferta. Además, se siente satisfecho al ver que Adam Lambert, actual cantante de Queen, ha ocupado el lugar.

“Adam es puro talento. Su voz es absolutamente increíble y es un magnífico intérprete y una persona adorable. Me encanta conocer a gente de la que me alucina su talento y son adorables. Es mucho mejor que conocer a gente muy talentosa pero que son unos tontos”, aseveró, así como se negó a opinar por el anterior reemplazo en Queen, Paul Rodgers.